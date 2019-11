Un giorno di pioggia a New York, in sala l'ultimo Allen

'Un giorno di Pioggia a New York', il nuovo film di Woody Allen, è un omaggio alla Grande mela, una città che ti avvolge e coccola se parli la sua lingua, ma a volte ti strangola (se vieni dalla provincia). E questo ultimo lavoro del regista di 'Provaci ancora Sam' è anche un omaggio a tutti i suoi temi, al suo umorismo filosofico ammantato di nichilismo in un film, tra l'altro, realizzato ai tempi del MeeToo. Una cosa nata con le campagne mediatiche condotte contro di lui dal figlio Ronan e da Mia Farrow che ha spinto Amazon Studios a ritirarne l'uscita nell'agosto del 2018 e poi a sospenderla a tempo indeterminato. 'Un giorno di Pioggia a New York', in sala con Lucky Red dal 28 novembre, racconta la storia di una coppia di innamorati, Gatsby e Ashleigh (Timothée Chalamet ed Elle Fanning), che dalla provincia arrivano in città perché la ragazza è riuscita a ottenere un'intervista con Roland Pollard (Liev Schreiber), regista in crisi, per il giornale dell'università. L'idea dei due, che più diversi non potrebbero essere, è quella di passare un weekend a New York, ma succederà di tutto, sotto una incessante pioggia battente. La provinciale Ashleigh, piu groupie che giornalista, si ritrova prima a diventare confidente del regista in crisi, poi a condividere un momento di crisi matrimoniale con lo sceneggiatore Ted Davidoff (Jude Law) e, infine, a finire nelle grinfie del divo bello impossibile Francisco Vega (Diego Luna). Un incontro, quest'ultimo, che la ragazza definirà "la cosa più bella mai incontrata dopo la pillola del giorno dopo". E Gatsby? È per tutto il tempo in attesa che Ashleigh si liberi, ma non sta certo con le mani in mano. Lui che è un newyorkese vero di famiglia benestante, un ragazzo appassionato di gioco d'azzardo, musica jazz e blues come della New York di un tempo, si ritroverà a girare un improvvisato film accanto alla bella Shannon (Selena Gomez) e a ritrovarsi in una festa di famiglia dove scoprirà qualcosa sulla madre davvero incredibile. "Ho sempre amato le vecchie commedie romantiche di Hollywood - dice Allen -, le trovo davvero meravigliose. Questa - aggiunge - è una storia d'amore e mi piaceva moltissimo l'idea di ambientarla in una romantica New York piovosa". E ancora il regista: "Penso che questo sia un film positivo e che Gatsby, alla fine del weekend, trovi comunque se stesso e un rapporto migliore con sua madre. E poi, come dice Gatsby, New York ha un piano tutto suo e il tempo è sempre contro di te. Puoi cercare di controllarlo o di manipolarlo un po', ma alla fine devi arrenderti". Direttore della fotografia di 'Un giorno di Pioggia a New York', il nostro Vittorio Storaro (ANSA).