Angry Birds 2, unione e girl power

L'impero creato dalla finlandese Rovio intorno a Angry Birds, il gioco che dagli smartphone si è imposto dal 2009 come fenomeno (oltre 4 miliardi di download), ha vinto anche la scommessa dello sbarco al cinema, con un primo film, che nel 2016, ha incassato globalmente oltre 352 milioni di dollari. Ora uccellini rossi e maialini verdi tornano con una nuova avventura animata in Cgi, nella quale gli ex nemici sono costretti a unirsi, per combattere una minaccia comune, Angry Birds 2: Nemici Amici per Sempre di Thurop Van Orman, in uscita il 12 settembre con Warner Bros.

L'action comedy dal ritmo travolgente, pensata anche per i più piccoli, affronta con dolcezza temi universali come la paura dell'esclusione e dell'altro, il rispetto delle reciproche differenze e l'importanza del gioco di squadra. Conquista spazio anche il girl power con due nuovi personaggi. Nel gruppo di uccellini sempre guidato dal coraggioso ma insicuro Red (doppiato da Maccio Capatonda), arriva Silver, geniale laureanda in ingegneria, empatica e brillante, mentre a guidare i 'nemici' c'è Zeta, intraprendente capo dei volatili, che dall'isola delle Aquile, immersa nel ghiaccio, decide di appropriarsi delle più calde ed accoglienti isole dei maialini e degli uccellini. Fra le voci italiane ci sono anche Alessandro Cattelan, Veronica Puccio, Alessandro Rossi, Massimo Bitossi e Claudia Catani.

"Siamo partiti dall'idea che ci sarebbe stata molta più commedia e conflitto nel costringere le due fazioni nemiche, uccellini e maialini, a lavorare insieme - spiega nelle note di produzione il produttore John Cohen -. Avrebbe portato a temi come la mancanza di fiducia, lo scontro di ego e a più situazioni comiche legate alle personalità dei personaggi.

Volevamo sorprendere il pubblico con una nuova energia e un nuovo motore di commedia". Al rientro nell'universo della storia, ritroviamo uccellini e maialini impegnati in una quotidiana guerra di beffe reciproche: da enormi 'gavettoni' pieni di granchi al provocare un'onda anomala che allaghi i vicini. Red, ex incompreso per il suo carattere, oramai è l'eroe degli uccellini rossi, celebrato da tutti. Un'ondata di affetto che il volatile dall'aspetto severo, ancora insicuro nei rapporti con gli altri, e soprattutto con il 'gentil sesso', non vuole perdere. Per questo è il più diffidente quando il re dei maialini verdi, Leonard, gli propone una tregua, per affrontare insieme la minaccia che viene dall'Isola delle Aquile, rappresentata da enormi palle ghiacciate sparate da una super arma. Viene deciso un team congiunto di maialini e uccellini: con gli amici Chuck, velocissimo e irrefrenabile, e l'esplosivo Bomb, viene reclutata anche la sorellina geniale di Chuck, Silver, che comprende subito le fragilità di Red. Risulta più problematico convincere a far parte della squadra Grande Aquila, che confessa di avere trascorsi romantici dolorosi con Zeta.

"Quello che amo di Red è il modo nel quale lentamente si trasforma mentre procede questa avventura - spiega l'attore comico Jason Sudeikis, voce originale di Red -. Come padre di due bambini e come persona che vive sul Pianeta Terra, trovo (nella storia) temi molto adatti in questo momento e importanti, lavorare insieme e cercare di empatizzare con il tuo vicino".