L'Ospite, uomo in crisi da un divano all'altro

Guido pensa di avere una vita tranquilla fino a quando, in un pomeriggio d'inverno, un imprevisto sotto alle lenzuola non arriva a turbare la sua relazione con la fidanzata Chiara. Diretti in farmacia per comprare la pillola del giorno dopo, Guido propone alla sua ragazza di non prenderla e Chiara si trova costretta a confessare i suoi recenti dubbi sul loro rapporto. È l'inizio della crisi e Guido è presto costretto a fare le valigie e ad andarsene di casa, ma per andare dove? Incapace di stare da solo, chiede ospitalità nelle case dei genitori e degli amici più cari trovandosi a naufragare da un divano all'altro nell'insolito ruolo di testimone delle loro vite e dei loro grovigli amorosi.

Diretto da Duccio Chiarini alla seconda prova con un lungometraggio dopo Short Skin, L'Ospite, sarà distribuito da Mood Film in alcune sale italiane dal 22 agosto.

Nel cast Daniele Parisi, Silvia D'Amico, Anna Bellato, Thony, Sergio Pierattini, Milvia Marigliano, Daniele Natali, Guglielmo Favilla, con la partecipazione del cantautore Brunori Sas, "Premio Pimi Speciale Mei", miglior artista indipendente del 2017, che dona al film la canzone originale inedita, intitolata "Un errore di distrazione", interpretata dal vivo in un cammeo.

L'Ospite è prodotto da Mood Film in coproduzione con Cinedokke e House On Fire con Rai Cinema e Rsi Radiotelevisione Svizzera in associazione con Relief e Bravado Film, con il sostegno di Regione Lazio, Mibact, Eurimages, Ufficio Federale Della Cultura, Fondo di Co-sviluppo Italia-Francia Mibact-Cnc e Torino Film Lab, in collaborazione con Wildside.

Di seguito l'elenco delle città e delle sale in cui sarà possibile vedere il film. Il 22 agosto a Roma al Giulio Cesare, Nuovo Olimpia, Eurcine, a Milano al Mexico, a Torino al Romano e all' Eliseo, a Bologna all'Odeon, a Genova al Sivori, al Padova al Porto Astra, a Venezia a Rossini. Dal 23 agosto a Treviso al Corso. Dal 29 agosto a Torino al Massimo. Dal 3 settembre a Firenze allo Stensen.