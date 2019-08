The Quake, l'incubo terremoto arriva dalla Norvegia

(ANSA) - ROMA, 7 AGO - Se il rischio 'big one' in California è un incubo ricorrente a Hollywood, stavolta le devastazioni arrivano direttamente dalla Norvegia. Esce in sala l'8 agosto, distribuito da Altre Storie e Minerva Pictures, The Quake - Il terremoto del secolo, il film diretto da John Andreas Andersen ispirato al sisma che ha colpito Oslo nel 1904.

Sequel 'spirituale' di The Wave di Roar Uthaug del 2015, The Quake è un action thriller ricco di emozioni che mette ancora una volta al centro la brutale e mortale forza della natura, riuscendo a combinare gli elementi più adrenalinici dei film di genere con la realtà produttiva cinematografica norvegese, per un mix di tensione ed emozioni miscelato ad arte. Una storia di sopravvivenza ricca di azione e di effetti speciali mozzafiato, ma anche un racconto umano fatto di coraggio e altruismo. Nel cast Kristoffer Joner, Ane Dahl Torp, Jonas Hoff Oftebro e Edith Haagenrud-Sande, già protagonisti di The Wave, affiancati questa volta dalla new entry Kathrine Thorborg Johansen.

"La mia speranza - ha detto il regista - è che questo film conduca lo spettatore in un viaggio pieno di azione, avvincente sotto il punto di vista emotivo e visivo".

Questa la trama: il geologo Kristian Elkjord è un uomo la cui vita privata è appesa a un filo: l'ossessione verso il suo lavoro lo ha portato a separarsi dalla moglie Idun (Ane Dahl Torp) e a trascurare i due figli, lo studente universitario Sondre (Jonas Hoff Oftebro) e la piccola Julia (Edith Haagenrud-Sande). La sua grande esperienza e il suo intuito lo portano a scoprire che Oslo è minacciata da un catastrofico terremoto, abbastanza potente da distruggere l'intera città.

Convincere di questo le persone che gli stanno intorno sarà un'impresa difficile, ma non abbastanza da scoraggiarlo a tentare di salvare la sua famiglia intrappolata in uno dei grattacieli più alti di Oslo, duramente colpito dallo sciame sismico che violentemente sta demolendo ogni cosa.(ANSA).