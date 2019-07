Annabelle 3, la bambola horror torna a casa

ROMA - In quel binomio perfetto che unisce ogni anno horror e caldo arriva in sala puntuale un film 'da paura' come 'Annabelle 3', terzo capitolo della saga con protagonista la famigerata bambola malefica dell'universo della serie tv The Conjuring. Gary Dauberman, già sceneggiatore dei film 'Annabelle', 'IT' e 'The Nun - La vocazione del male', debutta alla regia in questo film che sarà in sala dal 3 luglio con la Warner e nel quale c'è il ritorno a casa della demoniaca bambola. Questa la storia. Determinati a impedire ad Annabelle di continuare a seminare il caos, i demonologi Ed e Lorraine Warren portano la bambola da loro posseduta nella loro casa a Monroe, nel Connecticut. E la chiudono nella stanza cosiddetta dei 'manufatti', una stanza blindata dove Annabelle è apparentemente "al sicuro" dietro un vetro consacrato grazie alla benedizione di un sacerdote. Ma, come si sa, i demoni non si perdono mai d'animo e vanno a colpire dove è più facile, ovvero su Judy, la figlia di dieci anni dei Warren e la curiosità delle sue amiche.

A quanto comunque i Warren hanno dichiarato nel loro Ghost Hunters e scritto anche in The Demonologist, la vera bambola protagonista di questa saga era stata ricevuta in dono nel 1968 da una ragazza che studiava da infermiera.

In seguito ad alcuni inquietanti incidenti e a ritrovamenti bizzarri della bambola, come se si muovesse o si spostasse da un luogo all'altro, la ragazza e il suo fidanzato si recarono da una medium che disse loro che era posseduta dallo spirito di una bambina, Annabelle. In seguito a questo la bambola venne portata dai Warren che la chiusero nel loro museo, dopo averla definita vittima di possessione demoniaca.

Nel film di Dauberman la partecipazione di McKenna Grace nel ruolo di Judy; Madison Iseman, in quello della sua babysitter, Mary Ellen, e, infine, Katie Sarife nei panni della sua amica tormentata Daniela. Patrick Wilson ("Aquaman") e Vera Farmiga ("The Conjuring) riprendono i loro ruoli di Ed e Lorraine Warren.

Una curiosità. Il vero e proprio Museo dell'Occulto dei Warren è il più antico e unico nel suo genere, e contiene numerosi manufatti infestati collezionati dai demonologi Ed e Lorraine Warren. Molti di questi che appaiono in Annabelle 3 si ispirano a quelli del museo reale, i quali, per si sicurezza, non possono mai essere rimossi.