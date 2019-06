Pallottole in libertà, giallo e melò

(ANSA) - ROMA, 3 GIU - La poliziotta Yvonne, responsabile della sicurezza in una cittadina della Costa Azzurra, è stimata da tutti anche perché vedova del capitano Santi, un eroe nazionale. Finché però Yvonne scopre che il marito ha fatto condannare un innocente, Antoine, e si batte per la sua rimessa in libertà, finendo poi per innamorarsene.

E' Pallottole in libertà del franco tunisino Pierre Salvadori, in sala in questi giorni con Europictures. A ritmo di commedia il film mette nel mirino tutti gli stereotipi del "giallo" alla francese e del poliziesco di un tempo. Ne nasce un film davvero insolito e divertente che merita una visita anche per la presenza nel cast di Audrey Tautou.

Nel cast anche il nuovo astro francese Adele Haenel (a Cannes protagonista di Portrait of a lady on fire di Celine Sciamma), Pio Marma, Audrey Tautou, Damien Bonnard, Vincent Elbaz, Hocine Choutri. (ANSA).