L'angelo del male, arrivano supereroi horror

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - L'ANGELO DEL MALE di Daniel Yarovesky con Elizabeth Banks, David Denman, Jackson A. Dunn, Matt Jones, Meredith Hagner, Gregory Alan Williams, Steve Agee, Stephen Blackehart, Mike Dunston. Sul pianeta horror qualcosa sta mutando. Cosa succederebbe se un bambino arrivato sulla terra da un altro mondo invece di dimostrarsi un eroe fosse qualcosa di molto più sinistro? Con L'angelo del male: Brightburn, il visionario regista de "I guardiani della galassia" e "Slither", presenta una stupefacente e rivoluzionaria versione di un genere completamente nuovo: i supereroi horror.

Il film, prodotto dal regista de "I guardiani della galassia" capovolge la logica di "E.T." e fa entrare nel mondo della paura i super eroi, vestendo pero' il suo protagonista con le sembianze del mostro cattivo. Il che non si direbbe guardando il piccolo Brandon che arriva quasi per miracolo a rallegrare la vita si una coppi di coniugi che si stavano rassegnando all'impossibilita' di avere un figlio. Ma se nell'infanzia Brandon e' proprio il figlio modello tanto sognato, man mano che cresce mostra segni minacciosi e inquietanti con cui cambia anche la realta' circostante. Fino a svelare la sua natura aliena e la sua indole maligna.