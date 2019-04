Arriva in sala After, fenomeno da milioni copie

(ANSA) - ROMA, 1 APR - E' nata da una fanfiction (storie scritte dai fan ispirate da libri, film, serie o celebrità) su Harry Styles degli One Direction, scritta da Anna Todd, classe 1989, sul cellulare, e letta online oltre un miliardo e mezzo di volte, l'impressionante fenomeno letterario young adult di After. La saga romantica, pubblicata poi in cinque libri, ha venduto finora circa 15 milioni di copie nel mondo di cui un milione e un 400 mila in Italia dove la pubblica Sperling & Kupfer. Inevitabile l'approdo al cinema: il primo film, After, di Jenny Gage, con Hero Fiennes Tiffin (nipote di Ralph Fiennes) e Josephine Langford, sarà in sala dall'11 aprile con 01 Distribution.

"Non so dire quale sia il motivo di tanto successo - ha spiegato Anna Todd a Roma, dove è arrivata con Hero Fiennes Tiffin, dopo la tappa di Milano dove i fan gli hanno riservato un bagno di folla -. I lettori mi dicono di riconoscersi nei personaggi. Una storia d'amore, come un romanzo di formazione hanno temi universali, ma non penso saprò mai con sicurezza cosa sia scattato". Eroi della vicenda sono Tessa (Langford, arrivata per partecipare al tour promozionale in Italia ma bloccata a Milano da una brutta influenza), 19enne riservata e figlia modello, al primo anno di università, e Hardin (Fiennes Tiffin), bel tenebroso, figlio ribelle del rettore, che condivide con Tessa l'amore per i libri. Lo scontro iniziale fra i due ragazzi, diventerà un incontro e un amore appassionato, turbato da segreti e difficoltà. Da un personaggio come Hardin "ho imparato l'importanza di dire la verità, non nasconderla, soprattutto a chi si ama - spiega Fiennes Tiffin -. La cosa più difficile è stato non giudicarlo, cercare di capire il suo modo di pensare. Abbiamo in comune però il trovarci bene nella nostra pelle". Anna Todd, sposata a un militare e mamma di un bambino, è anche coproduttrice degli adattamenti e spera che "ci sarà un film per ogni libro, anche perché sono libri molto lunghi - ha detto sorridendo -. Ho voluto che la versione cinematografica fosse più rappresentativa del mondo reale, che ci fosse più diversità, inserendo anche personaggi Lgbt, perché si rispecchiasse il microcosmo di un vero college".

Nella fanfiction iniziale il personaggio di Hardin corrispondeva a Harry Styles: "Da parte sua non c'è mai stato nessun feedback" ha precisato l'autrice (il cantante ha detto di non aver mai nemmeno letto la storia, ndr). E Fiennes Tiffin non ha pensato a Styles per costruire il ruolo: "Anna nei libri ha arricchito tanto Hardin dal renderlo del tutto autonomo". Nel tour mondiale, l'attore 21enne, che è stato anche modello per Dolce & Gabbana, sta sperimentando il calore e l'entusiasmo degli appassionati della saga: "In Italia i fan sono particolarmente calorosi - ha raccontato divertito -. Una ragazza al firmacopie di Milano aveva scritto sulla prima pagina del libro una domanda 'Mi vuoi sposare?' con sotto due caselle fra cui scegliere, entrambe con sopra scritto sì". Ora ha in cantiere un film sulla Guerra Civile americana, Freedom's Path, e tra le prime esperienze di cinema, a nove anni aveva anche recitato nella saga cult di Harry Potter, dando volto alla versione giovane di Tom Riddle/ Voldemort, il personaggio interpretato dallo zio Ralph. Ti piacerebbe tornare in uno dei prequel? "Perché no? ho dei bei ricordi del set". Anna Todd non teme che tutto il successo che sta riscuotendo possa finire: "E' già un'immensa fortuna poter vivere tutto questo, anche se gestire famiglia e impegni sta diventando più complicato". C'è un messaggio preciso che voleva comunicare con After? "Penso che ognuno di noi ne tragga uno personale diverso da un libro, un film, una serie. Dai lettori ho le reazioni più varie. Dal ringraziarmi perché ora leggono di più, a chi mi dice che queste storie li hanno aiutati a perdonare i genitori o a affrontare qualche problema, anche andando dallo psicanalista. Io spero solo che intrattengano e soddisfino il pubblico".