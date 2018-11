Lara Iacovini, in esclusiva il VIDEO di Te l'hanno mai detto che...

(ANSA) - Il video del nuovo singolo di Lara Iacovini, Te l'hanno mai detto che..., è in anteprima esclusiva su ANSA.it. Il singolo anticipa l’album in uscita la prossima primavera. Scritto dal compositore romano Massimiliano Nudi, “Te l’hanno mai detto che…” è un brano pop dalle atmosfere smooth che racconta della possibilità di cambiare, di scegliere nuove vie alla ricerca della felicità e della soddisfazione. "Questo brano è un inno al coraggio di rischiare – spiega la vocalist bresciana, conosciuta e apprezzata soprattutto nell’ambito del jazz –. È un invito a mettersi sempre in discussione quando si commette uno sbaglio, a viaggiare attraverso percorsi anche sconosciuti rincorrendo i propri sogni. Una spinta ad alzarsi e, come recita un verso, volare via".

Lara Iacovini ha all’attivo numerose produzioni discografiche tra le quali spicca l’album “Right Together” (2013), che vanta la prestigiosa collaborazione del grande Steve Swallow e che ha ricevuto unanimi consensi dalla critica. Lara Iacovini è attualmente docente di Canto Jazz al Conservatorio di Brescia, oltre che di Italiano e Letteratura presso un istituto superiore bresciano.