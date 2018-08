Kunis e McKinnon in una spy comedy al femminile

(ANSA) - ROMA, 6 AGO - Una divertente spy comedy tutta al femminile: Audrey (Mila Kunis) e Morgan (Kate McKinnon), due amiche trentenni che vivono a Los Angeles, si ritrovano al centro di una cospirazione internazionale, quando l'ex fidanzato di Audrey (Justin Theroux) si presenta nel loro appartamento per nascondersi da un gruppo di spietati assassini che lo stanno inseguendo. Incredule e stupite, le due donne saranno costrette ad entrare in azione e trasformarsi in due spie provette.

Dovranno fare i conti con i killer e con un agente segreto britannico, misterioso e affascinante, mentre cercano di salvare il mondo e la loro pelle.

E' Il tuo ex non muore mai, il film di Susanna Fogel (Life Partners) in sala dall'8 agosto con Leone Film Group e 01 Distribution. Nel cast anche Justin Theroux, Sam Heughan, Gillian Anderson e Ivanna Sakhno. Susanna Fogel ha coscritto la sceneggiatura insieme a David Iserson. "Questo film è l'incontro tra Le amiche della sposa e James Bond", dice Fogel, che spesso si è trovata con il suo amico e collega scrittore David Iserson seduta allo stesso caffè di Los Angeles, lavorando su progetti separati, ma scambiando di tanto in tanto qualche idea. Questo è il modo in cui Il tuo ex non muore mai ha avuto inizio. "A entrambi piacciono due tipi di film, quelli che mostrano persone divertenti e autoironiche mentre affrontano i loro problemi di vita quotidiana, e poi i film in cui si viene catapultati letteralmente in un altro mondo", sottolinea Fogel. "Pensavamo di poter provare a inventare qualcosa che unisse le due situazioni e creare un film che valesse davvero la pena guardare".

"Ho sempre voluto fare una commedia d'azione al femminile", fa notare Mila Kunis. "Era una delle commedie più divertenti, anticonformiste e meravigliose che avessi mai letto, era davvero tosta! Sarebbe potuta essere interpretata senza problemi anche da due ragazzi... e invece ci sono due ragazze cazzutissime.

Kate McKinnon aveva accettato il ruolo e io sono una sua grandissima fan, lei è super spiritosa, incredibilmente talentuosa e molto più divertente di me".

Il film è prodotto da Brian Grazer, Erica Huggins e Karen Lunder di Imagine Entertainment. Guy Riedel è produttore esecutivo. Barry Peterson è il Direttore della Fotografia. Lo scenografo è Marc Homes. Alex Bovaird è il costumista. Il montaggio del film è stato affidato a Jonathan Schwartz.