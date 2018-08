Dark Hall, Uma Thurman tra i segreti paranormali

(ANSA) - ROMA, 3 AGO - Kit (AnnaSophia Robb), ragazza difficile e problematica, viene mandata nella misteriosa Blackwood Boarding School, gestita dall'eccentrica preside Madame Duret (Uma Thurman). Esplorando i corridoi della scuola, Kit e le sue compagne di classe scopriranno che l'edificio nasconde un antico segreto con origini paranormali.

E' in sala, distribuito da Eagle Pictures, Dark Hall, thriller fantasy diretto dallo spagnolo Rodrigo Cortès (Buried - Sepolto)) e prodotto da Stephenie Meyer, acclamata autrice della saga di Twilight. Nel cast, accanto alla Thurman, musa di Quentin Tarantino, e a AnnaSophia Robb (nota per il ruolo della giovane Carrie Bradshaw in 'The Carrie Diares', serie tv incentrata sull'adolescenza della protagonista di 'Sex and the City), anche Isabelle Fuhrman (Orphan) e Victoria Moroles (Teen Wolf), Noah Silver (Tyrant), Taylor Russell (Falling Skies) e Rosie Day (Outlander).

La storia è tratta dall'omonimo romanzo della poetessa e scrittrice americana Lois Duncan, edito da Mondadori con la traduzione di Egle Costantino. Autrice di numerosi libri di successo, Lois Duncan (1934-2016) è considerata una pioniera della letteratura young adult soprattutto per i generi horror e thriller. Diversi suoi romanzi, come i cult 'Uccidiamo Mr Griffin' e 'So cosa hai fatto', sono stati adattati per il grande schermo.