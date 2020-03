Boom per la tv anche via web e app

Tutti a casa davanti alla tv, anche via web e app: costretti alla quarantena, piuttosto che litigare per il possesso del telecomando, gli italiani stanno sviluppando l'abitudine a seguire i loro programmi preferiti su smartphone, tablet, computer. Basta scorrere i dati Auditel, elaborati dall'Osservatorio dello Studio Frasi, per rendersene conto: nella settimana dall'8 al 15 marzo le tv tradizionali hanno raccolto sui rispettivi siti o via app ben 338 milioni di clic e l'ascolto 'digitale' ha fatto segnare 507 milioni di ore in più rispetto alle corrispondenti settimane di gennaio e febbraio, quando non era ancora esplosa l'emergenza coronavirus.

E' la Rai a conquistare il primato con poco più di 37mila device connessi nel giorno medio e circa 254mila ore in più rispetto alla settimana precedente. A Sky il predominio dei clic (171,3 milioni). Lo share digitale (monitorato appunto sugli altri device) di Viale Mazzini è del 34.13%; seguono Mediaset (32.94%), Sky (25.51%), La7 (4.33%) e Discovery (2.17%). I canali più visti, sempre via web e app, sono nell'ordine Canale 5, Rai1, Rai2, Sky Digital News, La7, Sky Tg24 e Rainews 24.

Volano le news: tra l'8 e il 15 marzo Sky Tg24 fa segnare un +531% in termini di device connessi e di tempo di fruizione, Rainews 24 +284%. Segno che anche i giovani, abituati all'uso di tablet e smartphone, cercano aggiornamenti sull'emergenza. "I dati - commenta Francesco Siliato, partner dello Studio Frasi e responsabile dell'Osservatorio - evidenziano chiaramente la crescita del consumo di contenuti in streaming e on demand: stando a casa, anche il pubblico della tv tradizionale, mediamente più anziano, sta potenziando la tendenza a scegliere quello che vuole, quando vuole. Un'abitudine che tenderà a rafforzarsi anche quando l'emergenza sarà finita".