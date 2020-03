Da The Mandalorian ad High School, arriva Disney+

Venticinque originali esclusivi, produzioni italiane, oltre 500 film, più di 350 serie per un totale di oltre 7 mila episodi. Questa la line-up con cui Disney+ sbarca in Italia - in piena emergenza coronavirus, con gli italiani costretti a casa e a caccia di nuovi contenuti video - dal 24 marzo, proponendo in streaming - ma con una qualità ridotta del 25% per venire incontro alla richiesta Ue di 'decongestionare' il traffico dati su Internet - l'offerta dei brand Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Ecco una guida alle principali produzioni originali.

THE MANDALORIAN - Un altro guerriero si fa strada nell'universo di Star Wars. Dopo la caduta dell'Impero e prima della comparsa del Primo Ordine, la serie segue le avventure di un pistolero solitario, un cacciatore di taglie che opera nell'orlo esterno della galassia. Prodotta da Lucasfilm, The Mandalorian vede nel cast Pedro Pascal (Il Trono di Spade, Narcos), Gina Carano (Deadpool, Fast and Furious), Carl Weathers (Apollo Creed nella saga di Rocky), Werner Herzog (regista di Aguirre furore di Dio, L'enigma di Kaspar Hauser, Nosferatu e Fitzcarraldo), Nick Nolte (Cape Fear, Il Principe delle maree).

LILLI E IL VAGABONDO - Rivisitazione senza tempo del classico d'animazione del 1955. Una romantica avventura che mescola live action e animazione fotorealistica. Per l'Italia Arisa interpreta "È un briccone", la versione italiana di "He's a tramp", cantata da Gilda. Il film è diretto da Charlie Bean.

HIGH SCHOOL MUSICAL: THE MUSICAL - LA SERIE - Il fortunato franchise torna con una nuova serie in 10 episodi. E' la storia di un gruppo di studenti alle prese con la loro prima rappresentazione scolastica di High School Musical: The Musical. Rivisitazione aggiornata del film di Disney Channel del 2006, la serie è stata creata dal romanziere Tim Federle, ex performer di Broadway e sceneggiatore del film d'animazione candidato al Golden Globe e all'Oscar Ferdinand.

I PERCHE' DI FORKY - Forky, uno dei personaggi del film Disney e Pixar Toy Story 4 (Oscar 2020 come Miglior Film d'Animazione), è nuovo di zecca, è appena arrivato nel mondo dei giocattoli e ha alcune domande da porre: cos'è l'amore? Cos'è il tempo? Cos'è il formaggio? Come in Toy Story 4, Luca Laurenti presta la voce a Forky nella versione italiana.

IL MONDO SECONDO JEFF GOLDBLUM - Nella serie Jeff Goldblum (La Mosca, Jurassic Park) affronta un oggetto apparentemente familiare per scoprire un mondo di legami straordinari, curiosità scientifiche e affascinanti episodi storici. Dalle scarpe da ginnastica al gelato e al caffè, fino ai cosmetici. ENCORE! - Esibirsi nel suo primo musical teatrale alle superiori ha cambiato la vita di Kristen Bell (The Good Place, Veronica Mars). Nella nuova serie la Bell decide di condividere questa passione giovanile. In ogni episodio, riunisce cast che hanno recitato in musical scolastici 10, 20 o persino 40 anni fa, dando loro l'opportunità di esibirsi ancora insieme.

ELENA, DIVENTERO' PRESIDENTE - La storia della nascita di una futura leader raccontata in chiave comedy in prima persona della dodicenne americana di origini cubane Elena: la vediamo alla scuola media, tra esperienze e sfide quotidiane che la spingono a voler diventare presidente degli Stati Uniti. E' ispirata all'infanzia della creatrice Ilana Peña (Crazy Ex-Girlfriend). Tess Romero (Blind Spot) è la giovane Elena. MARVEL'S HERO PROJECT - Nella vita non c'è bisogno di un'armatura di ferro per essere un eroe. A volte basta individuare un problema e di trovare una soluzione creativa. Nella prima serie reality di Marvel Entertainment gli eroi sono bambini: c'è chi aiuta i suoi cari affetti da Alzheimer a fare puzzle o chi coltiva un orto in città per sfamare i bisognosi.

TOGO: UNA GRANDE AMICIZIA - E' una storia vera ambientata in Alaska nell'inverno del 1925, quella di un uomo, Leonhard Seppala, e del cane leader della sua muta, Togo. Quando una letale epidemia colpisce la città di Nome e l'unica cura si trova a mille chilometri di distanza, la città si rivolge all'addestratore di cani da slitta Leonhard Seppala (Willem Dafoe). Seppala sceglie come leader dei suoi cani da slitta Togo, un Siberian husky più piccolo del normale e ormai anziano.

DIETRO LE QUINTE DEI PARCHI DISNEY: THE IMAGINEERING STORY - In sei episodi, la regista candidata all'Oscar Leslie Iwerks accompagna gli spettatori dietro le quinte del Walt Disney Imagineering, il centro di design e sviluppo di The Walt Disney Company, per scoprire come nascono, si progettano e costruiscono i 12 parchi a tema Disney nel mondo. Voce originale Angela Bassett (Malcom X, Black Panther, American Horror Story). TIMMY FRANA - Diretto dal pluripremiato filmmaker Tom McCarthy (Il caso Spotlight), il film è basato sul bestseller omonimo di Stephan Pastis e segue le esilaranti imprese di Timmy Frana, che insieme a un orso polare di 700 chili di nome Super gestisce la Frana S.p.A., un'agenzia investigativa di Portland.

Disney+ sarà disponibile in Italia, Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Spagna, Austria e Svizzera dal 24 marzo. Il lancio in altri paesi europei, tra i quali Belgio, Paesi scandinavi e Portogallo è previsto nel corso dell'estate.