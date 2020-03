Tutti a casa col Trono di Spade, on demand su Sky e Now Tv

Tutti ne hanno sentito parlare è la saga più vista di tutti i tempi, la più premiata e commentata di sempre, ma sono molti ancora che non hanno avuto l'occasione di vedere gli episodi, dall'inizio alla fine. "Il Trono di Spade" (o "Game of Thrones" se, come me, preferite la versione originale) ha battuto ogni record stabilito precedentemente da una serie tv, infrangendo al contempo l'ultima barriera rimasta tra cinema e televisione. Perché o la ami da subito o la ignori ma il rischio più probabile è quello di rimanere incantati dalle atmosfere magiche, dalle location mozzafiato, dagli intrighi e le battaglie epiche. Ci hanno tenuti svegli a orari improbabili, ci hanno fatto appassionare e dividere in fazioni, stare col fiato sospeso per intere settimane, i loro personaggi sono diventati delle icone. Tutte le 8 stagioni complete de Il Trono di Spade dal 26 marzo saranno a lungo disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW TV.

Approdo del Re è la capitale dei Sette Regni di Westeros e ospita il Trono di Spade, per millenni occupato dalla dinastia Targaryen e da quattordici anni in mano all'attuale re della nuova dinastia dei Baratheon. Quando il suo Primo Cavaliere Jon Arryn muore, re Robert (con la corte) si reca a Grande Inverno, capitale del Nord e storica dimora degli Stark, per chiedere al Lord di Grande Inverno Eddard (Ned) Stark di sostituirlo.In Game of Thrones Hbo ha puntato addirittura sulla sigla per introdurre al mondo della serie: accanto ai nomi degli attori, compare il simbolo della casata o dell'ordine cui appartiene il loro personaggio. Infatti, sopra ogni città, compare lo stemma della casata che vi governa: il Cervo dei Baratheon su King's Landing, il Metalupo degli Stark su Winterfell, il Leone dei Lannister su Casterly Rock... Sky continua ad arricchire la sua offerta con i titoli più amati ed esclusivi, per dare ancora più possibilità di scelta al pubblico in questo particolare periodo in cui si è chiamati a stare in casa. Otto appassionanti, epiche e sanguinose stagioni per un cult tratto da "Cronache del ghiaccio e del fuoco", l'amatissimo ciclo di George R. R. Martin.

Inoltre, sempre a partire dal 26 marzo e fino al 2 aprile, verrà interamente dedicato alla serie HBO il canale 111 di Sky, che per l'occasione si trasformerà nel pop-up channel "Sky Atlantic Il Trono di Spade" che trasmetterà una stagione al giorno per otto giorni. Draghi, morti viventi, colpi di scena sconvolgenti, agguerritissime casate pronte a tutto per il Trono di Westeros e battaglie indimenticabili, per un viaggio lungo 73 episodi: un vero e proprio instant classic diventato in pochi anni un fenomeno globale e già passato alla storia come la serie più premiata e candidata di sempre - lo show ha vinto 59 premi Emmy e ha totalizzato 160 nomination. Ecco gli highlights della serie.CASA STARK - nello stemma è raffigurata la testa di un metalupo grigio, perché è, da millenni, l'animale-guida della casata. Dopo l'arrivo dei conquistatori Targaryen, gli Stark hanno dovuto rinunciare al titolo di Re del Nord, ma ne sono rimasti i Protettori.

CASA LANNISTER - Udite il mio ruggito! Nella serie il motto ufficiale della famiglia. Ma il motto non ufficiale della casa del leone è "Un Lannister paga sempre i propri debiti".

EROI, CATTIVI, AMORE, ODIO - Tanto gli eroi, quanto gli antagonisti più importanti sono morti nei modi più fantasiosi. I personaggi sono più spesso cattivi, comunque mai del tutto buoni. In veri e propri continui colpi di scena, gli stessi personaggi cambiano, tanto da far dubitare sulle possibilità di svolgimento dell'avventura. Amore, odio, ambizione si alternano senza soluzione di continuità.

LE LOCATION - Dal Marocco all'Islanda, dalla Croazia all'Irlanda, a Malta e alla Spagna (chi ha visitato Siviglia e l'Andalusia se ne sarà accorto) hanno visto - non a caso - incrementare il turismo. In nessuna parte del mondo avrebbero potuto rappresentare i giardini acquatici del regno di Dorne se non nel meraviglioso Alcázar di Siviglia. COMPARSE - Nel Trono di spade ci sono così tanti characters che è difficile non affezionarsi a qualcuno in particolare.

I PERSONAGGI PIÙ AMATI - Jon Snow (Kit Harington); Tyrion Lannister (Peter Dinklage), talmente di successo che gli sceneggiatori hanno pensato bene di ridurne il peso all'interno della serie; Daenerys Targaryen (Emilia Clarke); Arya Stark (Maisie Williams). Lasciamo al pubblico che non ha ancora visto la saga e ha deciso di cimentarsi nell'impresa la propria legittima opinione, e a chi ha invece voglia di rivederla magari di coglierne dettagli sfuggiti in precedenza. O la ami da subito o no. E' così' da sempre per ogni cosa.