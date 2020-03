Da Bim Bum Bam a Tai Chi, torna Manuela Blanchard

ROMA - "Quando lasciai i 'miei' bambini, sapevo che prima o poi ci saremmo incontrati di nuovo. Ci volevamo bene". E chiunque sia stato bambino a metà degli anni '80, non può non essere d'accordo. Ve la ricordate Manuela Blanchard, la compagna di tanti pomeriggi con Paolo Bonolis e il cane rosa Uan, ai tempi di Bum Bum Bam? A 22 anni dalla sua ultima puntata su Italia 1, torna in tv, nell'altra sua veste, quella di maestra di arti marziali con "Tai Chi One", nuovo programma che avvicina bambini e genitori al Tai Chi, dal 20 marzo tutti i venerdì alle 14.20 su DeAJunior (Sky, 623). Al suo fianco, un nuovo amico: il giovane allievo Tino, puppet verde creato dalla Jim Henson Company, la casa dei Muppets e dei pupazzi di Sesame Street.

"Come ci sente? Non me lo aspettavo proprio questo ritorno", racconta emozionata la Blanchard all'ANSA. In realtà le arti marziali hanno sempre fatto parte della sua vita, ben prima della tv, dei programmi con Maurizio Nichetti e Pippo Baudo, di Bum Bum Bam. "Quei tredici anni con Paolo (Bonolis ndr) e Giancarlo (Muratori, la voce di Uan) sono stati bellissimi. I bambini ci adoravano e il programma andava molto bene - racconta - Poi una capostruttura volle cambiare tutto e io scelsi di uscire dallo studio, per fare l'inviata del programma. Quando chiusero del tutto la produzione per ragazzi, sapevo di poter fare altro, ma chi veniva da lì aveva poche chance. Lo stesso Bonolis ha faticato non poco. Mi sono proposta per piccoli spazi o per reportage in altri programmi, ma mi rispondevano 'sei troppo famosa'. In Rai mi dissero 'puoi fare un provino'. Ci rimasi male. Le offerte erano solo per televendite e lo presi come il segno che la mia strada doveva essere un'altra. Rimpianti? No, a volte un po' di nostalgia". Così intanto è diventata maestra di Tai Chi, disciplina orientale che insegna tuttora a Milano. "Ho anche compiuto 60 anni - sorride - Ma proprio quando la tv era ormai lontanissima per me, mentre ero in Cina per la scuola di Tai Chi, mi chiama una giornalista: stava scrivendo un pezzo sulle icone degli anni '80 e le racconto della mia attività. Da lì, a catena è scattato qualcosa, fino alla chiamata di De Agostini. Avevano già un programma sullo yoga (Yo Yoga con Renata Centi e Francesca Senette) e hanno insistito molto. Ero restia, poi ho scritto ai miei maestri in Cina e loro mi hanno risposto semplicemente: 'Do It, Fallo'".

Proprio nei giorni dell'emergenza coronavirus, quando la tv è spesso una "salvezza" per i genitori con bambini chiusi in casa, la maestra Manuela (Shi fu Manu) insegnerà così al giovane allievo Tino come eseguire le posizioni e i movimenti tipici del Tai Chi. "Come nello yoga, il fine è trovare l'armonia. Si lavora su corpo, emozioni, mente, spesso in coppia, quindi bisogna imparare ad avere il tocco gentile". In ogni episodio Tino si metterà alla prova combinando pasticci ed errori tra movimenti come la gru che apre le ali, il gallo d'oro in equilibrio su una gamba e il drago che muove la coda. "Se avrà paura gli insegneremo una posizione che gli dia più forza, se è arrabbiato lo aiuteremo a superare il momento, a lui e ai bambini che ci guardano - prosegue la Blanchard - Sento la responsabilità, ma sono tranquilla perché ci basiamo su una saggezza antica che ha valori importanti per la crescita. Non avrei mai accettato una proposta che non mi appartenesse. E sono molto divertita all'idea di ritrovare i 'miei' bambini, ormai cresciuti e diventati genitori". Impossibile non domandarlo: ma il mitico Uan dov'è finito? "A casa mia - risponde lei - Alla fine di Bim Bum Bam me lo hanno regalato. È un po' invecchiato anche lui, ma ne ho avuto cura in tutti questi anni. E quando viene qualche bambino, piccolo o grande, è sempre un infinito piacere farli incontrare".