Arriva la terza serie di Westworld

C'è aria di rivoluzione, a WESTWORLD. Torna su Sky con una nuova, imperdibile stagione ancora più ambiziosa e coinvolgente delle precedenti l'odissea sci-fi creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy. Per la prima volta fuori dai parchi delle precedenti stagioni e all'alba di una nuova era dell'intelligenza artificiale, tornano i protagonisti interpretati da Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris e Jeffrey Wright, con due new-entry da urlo nel cast: Aaron Paul (Breaking Bad) e Vincent Cassel (Il Cigno Nero, Il Racconto dei racconti - Tale of Tales), nei panni rispettivamente di Caleb Nichols, un operaio, veterano di guerra, e di Serac, un misterioso personaggio le cui risorse sembrano illimitate. I nuovi episodi del sci-fi drama targato HBO debutteranno alle 2.00 della notte tra il 15 e il 16 marzo in contemporanea assoluta con la messa in onda americana, su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV, e poi alle 20.15. Dal 23 marzo, ciascun nuovo episodio verrà riproposto tutti i lunedì alle 21.15, sempre in versione originale sottotitolata. La serie sarà disponibile anche on demand su Sky.

La minaccia di una guerra contro l'umanità, radicali cambiamenti e sconvolgenti colpi di scena si intrecciano agli scenari futuristici del "mondo reale", dando forma all'ambiziosa storyline di WESTWORLD III. La terza stagione si sposta fuori dal parco delle stagioni precedenti per esplorare una nuova ma non meno inquietante ambientazione distopica, controllata da una misteriosa società di tecnologia, la Incite.

Dopo il tragico massacro del finale della seconda stagione, i personaggi iniziano quindi un nuovo capitolo nel mondo esterno.

Seguendo l'evoluzione dei protagonisti dopo la loro liberazione, la terza parte del cult fantascientifico prodotto, fra gli altri, da J. J. Abrams, riprende temi già centrali nelle prime due stagioni, come il mistero della natura umana e il concetto di libero arbitrio. Nel corso degli otto episodi, i protagonisti scopriranno che il mondo esterno, pieno di menzogne e inganni, è più simile alla loro realtà di quanto pensassero.

WESTWORLD III - Debutta, in v.o. sottotitolata, alle 2.00 della notte fra domenica 15 e lunedì 16 marzo e poi alle 20.15, su Sky Atlantic e NOW TV. Dalla settimana successiva, oltre alla contemporanea notturna ciascun nuovo episodio andrà in onda alle 21.15, sempre in v.o. sottotitolata. La serie è disponibile on demand su Sky (ANSA).