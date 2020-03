D'Urso, uscivo sempre, ora cucino e guardo la tv

L'invito a stare in casa, lo ripete in continuazione. Così come aveva rivolto l'appello 'ai miei conterranei del Sud, vi prego ascoltatemi' a non lasciare le aree del Nord, quando ancora non tutta l'Italia era zona protetta. "Penso che il rispetto delle regole in questo momento sia fondamentale, così come ricordare continuamente le precauzioni da prendere - spiega all'ANSA Barbara D'Urso, una delle conduttrici più seguite tra i programmi Mediaset, Canale 5, con il pomeridiano 'Pomeriggio 5'. Sospeso invece il contenitore 'Domenica Live'. "Sì, come sono stati sospesi 'Verissimo' e il programma di Chiambretti - conferma Barbara - è' giusto che in questo momento, difficile anche dal punto di vista della pubblicità, gli sforzi produttivi dell'azienda siano rivolti a trasmissioni di informazione".

'Domenica live', 'Verissimo' e il 'Cr4' di Chiambretti resteranno fermi fino a nuove decisioni. Ma anche nel suo programma del pomeriggio Barbara continuerà a dare spazio all'emergenza sanitaria che ha sta sconvolgendo l'Italia in particolare, ma ormai tutto il mondo. "Cerco sempre di avere in studio persone competenti, presidenti di Regione - dice - e poi tante testimonianze, come il collegamento con i ragazzi in quarantena". Anche Barbara ha dovuto riadattare la sua vita. "Per me è stato difficilissimo, io ho bisogno di fare, di muovermi, allenarmi, mi piace la danza, il mio corpo non è abituato ad una inattività del genere - ha raccontato la conduttrice che spera di stare in televisione, e quindi vicina al suo pubblico, per altri 20 anni - Continuo a svegliarmi prestissimo e devo trovarmi degli impegni, quindi metto a posto in casa, sistemo il guardaroba, un po' di web, poi al lavoro a Cologno". Dove deve condurre la sua trasmissione senza pubblico in studio, come accade ormai da settimane per tutti i programmi. "E' un'atmosfera strana, quei pochi che sono con me, hanno tutti la mascherine - ha detto - ma bisogna fare così".

Poi la macchina la riporta a casa. Il momento più difficile per lei. "Uscivo tutte le sere, ma ora non si può più - ammette - Quindi cucino, guardo la televisione, penso di non averne mai vista tanta, ma ora va bene così". "Stasera prima di addormentarvi pensate quanto torneremo in strada, ad abbracciarci, e fare la spesa insieme ci sembrerà una festa - ha twittato ieri notte - Pensiamo a quanto sarà tutto in ricordo un ricordo ma la normalità ci sembrerà un regalo inaspettato e bellissimo".