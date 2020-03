Capotondi è 'Bella da morire', la forza contro il femminicidio

"Mi auguro che questa miniserie la guardino tanti uomini, donne, figli e figlie, compagni e nostri fratelli. Penso che il "contro" non porti niente di buono. Non a caso al centro di questa storia ci sono tre donne con ruoli apicali che insieme combattono una battaglia giusta". 'Bella da morire', come racconta la protagonista in una conversazione telefonica con l'ANSA, l'attrice Cristiana Capotondi, si fa carico di una tematica molto complessa e delicata quale la violenza contro le donne, coniugandola in una storia che non teme di affrontare una delle paure e delle tragedie della società contemporanea. Bella da morire vuole scardinare i pregiudizi e le convinzioni comuni. Una serie tv in quattro prime serate in onda su Rai1 da domenica 15 marzo con Capotondi nel ruolo dell'ispettrice Eva Cantini, che vede dietro la macchina da presa un regista talentuoso come Andrea Molaioli (La Ragazza Del Lago, Il Gioiellino) e scritto da Filippo Gravino, Flaminia Gressi e Davide Serino. Una produzione Cattleya in Collaborazione con Rai Fiction.

Capotondi non è la prima volta che si confronta con personaggi vittime di abusi, ha interpretato Lucia Annibali in "Io Ci Sono", ma anche il film di Marco Tullio Giordana 'Nome di Donna'. In Bella da Morire è una determinata ispettrice di polizia impegnata nell'indagine sull'omicidio di Gioia Scuderi (Giulia Arena), la più bella del paese, era soprannominata "la regina dei cuori infranti". Il suo cadavere viene trovato in fondo ad un lago. Una serie crime che vuole contribuire a sollevare veli sui femminicidi, cercando di restituire la complessità, i retroscena e le sfumature di queste storie. Aggiunge l'attrice: "è ancora più grave perché oltre a uccidere una donna, si uccide anche la femminilità che rappresenta. Una fiction che per questo ci auguriamo che attraverso il potente mezzo televisivo possa portare al pubblico a casa un messaggio di speranza per tutte le donne,e agli uomini, quando non è troppo tardi, la dimostrazione che dalle catene di un 'amore malato' ci si può liberare".

La serie parte con Eva Cantini che fa ritorno a Lagonero, sua città natale, per dare una mano alla sorella Rachele (Benedetta Cimatti), giovane mamma single del piccolo Matteo, che sta attraversando un periodo complicato. Il suo arrivo in commissariato però non sarà dei più semplici. Quando poi Claudio Scuderi (Paolo Sassanelli) si presenta per denunciare la scomparsa della figlia Gioia, aspirante showgirl, Eva sembra essere l'unica a intuire che non si tratta di una semplice sparizione. Bella da morire è una storia di donne emancipate, appassionate del loro lavoro che si alleano (con Lucrezia Lante della Rovere che interpreta nel ruolo di una giovane medico legale Margherita Laterza) per scoprire la verità e fare giustizia per le donne a cui è stata tolta la voce e, talvolta, la vita. Oltre alle tre donne sarà presente anche il personaggio di Marco, interpretato da Matteo Martari, il quale nasconderà un segreto del suo passato. E' una serie crime che vuole contribuire a sollevare veli su un tema tristemente attuale come quello dei femminicidi, cercando di restituire la complessità, i retroscena e le sfumature di queste storie. Il regista Andrea Molaioli argomenta: "Al centro della nostra serie c'è il femminicidio, una tematica molto delicata che abbiamo cercato di affrontare con il rispetto e l'indignazione che merita, ma senza la presunzione di sapere come e dove risolvere il problema. Ma non solo. Bella da morire è anche un racconto di relazioni familiari e sentimentali, complicate dalla diversità, dalla distanza e dai segreti. Complessità che si svela poco a poco, dove si può nascondere la violenza, ma in cui imprevedibilmente nasce anche la possibilità di un cambiamento". Nel cast anche Gigio Alberti, Fausto Maria Sciarappa e Denis Fasolo, Elena Radonicich (Sofia Scuderi).