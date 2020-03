Celebrity Hunted, caccia all'uomo da Totti a Fedez

Travestimenti, corse, depistaggi. Una sorta di guardie e ladri fuori dalle righe: otto celebrità devono sfuggire per 14 giorni all'inseguimento di una task-force di Cacciatori formata da investigatori professionisti. "Celebrity Hunted - Caccia all'uomo" è la prima serie non-fiction italiana targata Amazon Original prodotta da EndemolShine Italy che dal 13 marzo sarà disponibile, con i primi tre episodi, in esclusiva su Amazon Prime Video. Le successive tre puntate, con l'episodio finale, saranno disponibili dal 20 marzo. I fuggitivi sono Francesco Totti (in gara da solo), Costantino della Gherardesca (Pechino Express, anche lui solo) e le coppie formate da Fedez e dallo Youtuber Luis Sal, dall'attore Claudio Santamaria (David di Donatello per Lo chiamavano Jeeg Robot) insieme alla giornalista, scrittrice e moglie Francesca Barra, dagli attori Diana Del Bufalo (Che Dio ci aiuti, C'era una volta Studio Uno) e Cristiano Caccamo (Questo è il mio paese, Puoi baciare lo sposo).

Se ci riusciranno, e se riusciranno a raggiungere una meta segreta senza farsi catturare, si divideranno un montepremi di 100mila euro (che saranno devoluti in beneficenza).

Si tratta del primo real-life thriller in sei episodi in cui otto star dello sport, del cinema, della tv, del web e della musica devono scappare da un team di "cacciatori" esperti contando solo sul loro intuito e il loro sangue freddo. La loro fuga inizierà una mattina all'alba dal centro di Roma, all'ombra del Colosseo. A loro disposizione solo una carta di credito prepagata con un budget limitato e un cellulare di prima generazione. Abituati a tutti i comfort, a concedersi ai fan con foto e strette di mano, dovranno cambiare radicalmente le loro vite: essere invisibili, sparire dai social, interrompere ogni contatto con il pubblico o con i familiari, se non a loro rischio e pericolo. Ogni mossa falsa, infatti, potrà essere un aiuto per i cacciatori, ognuno di loro prenderà una strada diversa e adotterà strategie differenti per depistarli.

Dal quartier generale, i "cacciatori" seguiranno ogni movimento dei fuggitivi coordinati da Alfredo Mantici, ex capo del dipartimento Analisi Strategica del Sisde. Insieme a lui, una squadra di esperti tra i più noti analisti e investigatori del settore, ma anche esperti di cyber security, profiler e human tracker provenienti dalle forze dell'ordine e dai servizi segreti militari. I "cacciatori" potranno utilizzare solo mezzi legali per rintracciare i fuggitivi, come le telecamere di videosorveglianza, sistemi di riconoscimento delle targhe e avranno piena libertà nella richiesta di informazioni. Il loro compito non si limiterà a individuare dove si nascondono i fuggitivi, ma, per poterli catturare definitivamente ed eliminarli dal gioco, dovranno riuscire a "toccarli" fisicamente. Per questo verranno supportati, sul campo, da alcuni "hunters on the road" che dovranno seguire le indicazioni che riceveranno dal quartier generale e cercare di "catturare" i fuggitivi in un vero e proprio corpo a corpo. Quarantott'ore prima dello scadere dell'ultimo giorno di fuga, i concorrenti ancora in gioco riceveranno la comunicazione del "punto di estrazione", che potrà essere localizzato in qualsiasi parte d'Italia. Gli hunters non riceveranno questa informazione. I fuggitivi che riusciranno a raggiungere l'"extraction point", senza essere catturati, si aggiudicheranno la vittoria e il montepremi, da devolvere in beneficenza a un ente a loro scelta.

Celebrity Hunted - Caccia all'uomo è anche fumetto. Dal 20 marzo sarà in edicola l'albo speciale di Diabolik, ispirato alla serie tv, ideato e scritto da Mario Gomboli di Astorina e illustrato dal disegnatore Enzo Facciolo. Sedici pagine a fumetti dove le storie delle otto celebrities, verranno "disturbate" dal re dei ladri Diabolik che, accompagnato da Eva Kant, si confonderà tra i fuggitivi. Qualche numero, tra i mezzi utilizzati dai fuggitivi vip: 23 automobili,1 furgoncino da fiorista,1 carro funebre, 3 barche, 2 pullman, 1 carro, 1 idrovolante, 1 furgone, 3 treni, 1 funivia, 2 moto.