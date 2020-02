Il Quinto Giorno, Rai nel fanta thriller sugli oceani

La ribellione della vita oceanica sta per prendere forma sul piccolo schermo con una produzione realizzata in tutto il mondo, prevista per un canale tedesco ma girata in inglese per arrivare sui mercati internazionali. Rai Fiction, France Télévisions e Viaplay si uniscono a Intaglio Films, ndF e all'emittente pubblica tedesca ZDF per coprodurre il thriller Il quinto giorno. L'adattamento del bestseller di fantascienza omonimo di Frank Schätzing, tradotto in 25 lingue, sarà girato in autunno. Thriller contemporaneo composto da 8 episodi da 45 minuti, è la storia di un gruppo di scienziati che cercano di fronteggiare una scoperta shock sulla fauna acquatica: nuove forme di vita intelligenti sono presenti sul nostro pianeta, pronte a vendicarsi della devastazione del proprio habitat subita per mano dell'uomo. Showrunner della serie sono il candidato all'Oscar Mark Huffam (Il Trono di Spade, Salvate il Soldato Ryan) e il premio Emmy Frank Doelger (Il Trono di Spade), direttore creativo e responsabile della produzione di Intaglio Films, insieme a Eric Welbers di dindF e all'autore Frank Schätzing. Il premio Emmy Robert Sterne (Chernobyl, The Crown) cura il cast.

«Siamo stati in grado di riunire un cast di talenti stellari. Siamo felici della partecipazione di Mark e Robert - entrambi creatori visionari che innalzeranno ulteriormente il livello di questo progetto. Siamo inoltre entusiasti di accogliere Rai Fiction, France Télévisions e Viaplay tra i nostri partner», afferma Frank Doelger.

E' un thriller contemporaneo in cui le anomalie e i comportamenti della fauna acquatica causano sconvolgimenti in tutto il mondo. La serie segue un gruppo di scienziati che si uniscono per fronteggiare una delle più grandi sfide che l'umanità abbia mai affrontato.

Era il 2005 quando usciva da noi il secondo (e di maggior successo) romanzo dello scrittore tedesco Frank Schätzing con il titolo Il quinto giorno, laddove quello originale, Der Schwarm ovvero Lo sciame, veniva poi intitolato in inglese con The Swarm.

Il titolo italiano si rifà al titolo dato al proprio rapporto da uno dei protagonisti, che a sua volta è una citazione biblica, ovvero il quinto giorno vennero creati il mare e i suoi abitanti.racconta di eventi innaturali come cominciano ad avvenire nel mondo marino in tutto il globo: milioni di strani vermi compaiono in fondo al mare del nord, scavandosi la strada verso del metano congelato, minacciando di destabilizzare l'intero fondale subacqueo. Sciami di molluschi marini impediscono anche alle navi più grandi di fare manovra, meduse tossiche, aragoste e balene cominciano ad attaccare gli umani sulle coste di tutto il mondo.

Così il mistero va svelandosi seguendo molteplici personaggi e trame attraverso l'intero pianeta, per scoprire cosa stia creando un fenomeno in grado di creare una vera apocalisse.