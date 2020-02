Con Giulia Innocenzi Le Iene ancora più digital

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Stare dentro alle storie con rigore, seguirle fino alla fine, per non tradire la fiducia riposta da milioni di persone che credono nella giustizia: è questo l'obiettivo di Giulia Innocenzi, che da giovedì 13 febbraio condurrà la nuova fascia digital "Iene.it: aspettando le Iene", in diretta streaming alle 20.30 sul portale multimediale Mediaset Play, sul sito e sulla pagina Facebook del programma.

Un nuovo appuntamento pieno di contenuti extra e rigorosamente online che accompagnerà, anticipandola, la nuova stagione de "Le Iene Show", in diretta e in prima serata su Italia 1, condotta a rotazione dal trio maschile formato da Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani e da quello tutto al femminile composto da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri. Poi dal 25 febbraio, si torna al doppio appuntamento: la Innocenzi anticiperà online anche la puntata del martedì, in onda in prime-time, condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con la Gialappa's Band.

"Abbiamo una community dai numeri incredibili, 6 milioni su Facebook, quasi 2 milioni su Instagram: per questo abbiamo pensato a un progetto solo digital, per tutte quelle persone che ci chiedono come vanno a finire le storie", racconta Giulia Innocenzi intervistata dall'ANSA. Questo appuntamento nasce proprio per scoprire e mostrare al pubblico cosa accade "dopo" che una storia viene messa sotto i riflettori: per capire cioè se si è ottenuta o meno giustizia, se un caso è stato risolto o come si sono evoluti i fatti dopo che si spengono le luci della ribalta. (ANSA).