Tv: Fiorello-De Filippi fa irruzione ai Soliti ignoti

ROMA, 10 FEB - L'onda lunga di Sanremo travolge anche i Soliti ignoti. Amadeus ha appena aperto la puntata , presentando come ospite speciale Diodato, fresco vincitore del festival, quando in studio fa irruzione Fiorello travestito da Maria De Filippi. "Eccomi, sono il Solito ignoto. Il cerchio si chiuderà questa sera - scherza lo showman - dopo di che, te lo dico davanti a tutti, non ci vedremo mai più, non in tv almeno.

La nostra amicizia finisce qui!".

"Mi sono rivisto", continua Fiorello tra le risate generali.

"Per te ho fatto la De Filippi, il prete, il coniglio e la De Filippi insieme, ho inseguito Morgan che inseguiva Bugo che inseguiva Morgan per tutto l'Ariston. Mi sono abbioccato dietro le quinte, ho bevuto thermos di caffè per restare sveglio".

Dopo aver giocato brevemente con i concorrenti, Fiorello saluta l'amico Ama: "Questo è il nostro ultimo abbraccio su Rai1".

(ANSA).