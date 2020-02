Sanremo: bookmaker, Diodato e Gabbani su podio

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - A poche ora dalla finalissima del Festival di Sanremo, cambia ancora la classifica dei favoriti stilata dagli esperti di Sisal Matchpoint. I candidati alla vittoria sono due, a pari merito: Diodato e Gabbani balzano davanti a tutti a quota 3.50 e staccano i secondi favoriti, Elodie e I Pinguini Tattici Nucleari, anche loro a pari quota ma proposti a 7.50. Il podio si chiude con un altro Gruppo, Le Vibrazioni, il cui successo si gioca a 9.00.

Piero Pelù e Tosca non sono lontani dalla vittoria, proposti a 12.00 mentre il favorito della viglia, Anastasio, scivola a 20.00. Irene Grandi e Achille Lauro si allontano dalla vetta e salgono entrambi a 25.00, ancora meno chance - nonostante l'entrata in gioco del televoto di stasera - per i due ex di Amici Alberto Urso e Giordana Angi, a 33.00, insieme a Levante e Marco Masini. Si confermano nella bassa classifica Michele Zarrillo, Rancore, Raphael Gualazzi, a 50.00, e Rita Pavone, Elettra Lamborghini ed Enrico Nigiotti a 66.00. Dopo la squalifica di Bugo e Morgan, ultimo posto per Junior Cally e Paolo Jannacci, entrambi a 100.00. (ANSA).