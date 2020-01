Gregoraci al festival, inaugura la Suite 2020

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Il giorno di apertura del festival di Sanremo, martedì 4 febbraio alle 18.00 sarà la conduttrice televisiva e showgirl Elisabetta Gregoraci ad inaugurare la SUITE 2020 , la guest house che dal 4 all'8 febbraio sarà allestita a Villa Emma nei giardini del Miramare The Palace Hotel a Sanremo in occasione del 70esimo Festival della Canzone Italiana. La showgirl è attesissima perchè la sua presenza al festival è stata al centro di una dura polemica dopo la sua denuncia sui social di essere stata esclusa dall'Altro Festival.

La Gregoraci accusava Nicola Savino di averla discriminata per motivi politici, cosa smentita dallo stesso Savino. Questo è il primo appuntamento in cui se vorrà avrà modo di tornare sul tema.

Intanto SUITE 2020 è uno spazio dedicato ai giornalisti e agli addetti ai lavori, agli incontri con i protagonisti del mondo della musica, della cultura e dello showbiz realizzato da Fluendo, agenzia di comunicazione integrata, in collaborazione con Unic, Gilead, Fast Track Cities, Naj Oleari. Una cornice in cui le Università telematiche Pegaso e Mercatorum - spiega una nota -, si fanno promotrici di esperienze, testimonianze, progetti e network. SUITE 2020 si avvarrà della collaborazione di Radio Kiss Kiss che trasmetterà in diretta il Pippo Pelo Show con Pippo Pelo e Adriana Petro dalle 7:00 alle 9.00 dal martedì al venerdì, il sabato dalle 12.00 alle 15.00 e la domenica dalle 10:00 alle 12:00 con ulteriori finestre informative nel corso di tutte le giornate dell'evento. Per partecipare alle attività di SUITE 2020 le richieste di accredito vanno inviate a ufficiostampa@fluendo.it oppure possono essere effettuate sul sito dedicato www.fluendo.it/Suite2020/. (ANSA).