Amadeus, il festival era il mio sogno sin da bambino

"Condurre Sanremo? È quello che sognavo sin da ragazzino". Ad ammetterlo, è Amadeus, padrone di casa del prossimo Festival della canzone italiana, ospite di Bruno Vespa in collegamento da Teatro Ariston nella puntata di Porta a Porta dedicata alla kermesse. "Io in vita mia non ho mai avuto un piano B - dice Amadeus - a 15-16 anni guardavo la tv, la Rai, Sanremo, Rischiatutto, Canzonissima. Il mio sogno era fare il presentatore e ovviamente poi arrivare a Sanremo". Emozionato? "Si, un filino sono emozionato - risponde a Vespa - Stiamo provando e scendere le scale, iniziare con la sigla è sempre una grande emozione".

Quanto alle polemiche che hanno preceduto il festival, "a settembre mi dicevo: io sono il presentatore della porta accanto, ma che vuoi possa succedere?", risponde con ironia. "Sei ancora spaventato possa accadere qualcosa?", domanda Vespa. "No, adesso non vedo l'ora sia il 4 febbraio e tutti possano parlare di tutto il bello che ci sarà - risponde il conduttore -. Quando ho Fiorello, Tiziano Ferro, Benigni. E poi un Sanremo femminile con 10 donne intelligenti, ognuna con la sua storia e il suo racconto. E ancora la reunion dei Ricchi e Poveri, Romina e Albano, le canzoni, come puoi pensare a tutto questo?".

"Fiorello a Sanremo? Davvero non so cosa farà", ribadisce il direttore artistico. "Conosco Fiorello da 35 anni. Mi piace proprio perché è imprevedibile. So solo che arriverà domani e alloggerà nella camera di fronte alla mia. Mi ha detto: 'non ti dico nulla, stai sul palco e vedrai'". Possiamo aspettarlo presente tutte le sere? "Per me si", risponde.

