Dario Argento al lavoro, girerà serie thriller

Dario Argento al lavoro per una coproduzione di una serie tv, ovviamente thriller. Lo annuncia Iervolino Entertainment di Andrea Iervolino e Monika Bacardi che la produrrà in associazione con la società di produzione maltese Talulah e con la partecipazione produttiva e creativa di Alberto Tarallo, in collaborazione con Neo Art Producciones, società spagnola con sede a Barcellona, e Talulah, casa di produzione maltese di cui fa parte l'italiano Alberto Tarallo.

La serie è articolata in 4 episodi della durata di 50 minuti ognuno. A Dario Argento sarà affidata la regia del primo episodio e la direzione, artistica in qualità di showrunner, di tutta la serie. La serie, che ha tutti gli elementi che hanno caratterizzato la fortunata carriera del maestro, spazia dal thriller al giallo fino a toccare gli incubi più profondi tipici del cinema horror.

Il primo episodio, diretto da Dario Argento, gira intorno alla figura della bellissima attrice americana Sharon Vieri che, dopo alcune disavventure a Hollywood, decide di ritirarsi in Italia, nella casa natale del padre. Nella tranquilla cittadina toscana di Alberi, però, si aggira un'inquietante figura intenta a rapire bambine. E nel suo mirino ora c'è Lisa, la figlia dodicenne di Sharon. (ANSA).