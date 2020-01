Nuovi eroi, storie di persone comuni e straordinarie

Trenta puntate per raccontare le storie di cittadini e cittadine insigniti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, in quanto rappresentativi della più alta espressione dei valori che definiscono la Nazione, il suo impegno civile e il forte senso di comunità. Nuovi Eroi, il format originale prodotto da Stand by Me e Rai3 con la preziosa collaborazione del Quirinale, torna su Rai3 dal 13 gennaio dal lunedì al venerdì alle 20:25. Trenta puntate inedite per trenta straordinarie storie di eroi comuni - spesso sconosciuti al grande pubblico, ma esempio virtuoso per tutto il Paese - narrate attraverso le testimonianze del protagonista e di amici, familiari, colleghi, e da immagini, filmati privati e repertorio di cronaca, perché le loro vicende s'intrecciano molto spesso con momenti cruciali della nostra Storia recente.

La voce fuori campo che guida il racconto è quella di Veronica Pivetti, mentre i passaggi decisivi della vita del protagonista di puntata sono ricostruiti attraverso suggestive rievocazioni. Nella prima settimana (13-17 gennaio) cinque storie di cittadini coraggiosi e determinati, che hanno sposato cause importanti: Roberto Morgantini, che nel 2015 decide di creare a Bologna delle "cucine popolari", non soltanto delle semplici mense per i poveri ma luoghi di incontro, di ritrovo, di cultura per tutti i senzatetto; Suor Elvira Tutolo, una missionaria originaria di Termoli che da 30 anni in Africa dedica la sua vita ai bambini di strada per cercare loro una famiglia e strapparli dalla violenza e dalle armi; Gaetano Fuso, ex poliziotto affetto da Sla, che in Puglia ha fondato un'associazione per permettere alle persone nella sua stessa situazione di andare al mare in una spiaggia adeguatamente attrezzata; Roxana Roman, proprietaria del Roxy Bar a Roma che, dopo aver subito un'azione mafiosa, ha deciso di denunciare i Casamonica e, infine, Igor Trocchia, allenatore di una squadra di calcio di Bergamo che è stato il primo in Italia a decidere di ritirare la sua squadra da un torneo dopo che uno dei suoi ragazzi è stato oggetto di insulti razzisti.

In ogni puntata le immagini della consegna dell'onorificenza al merito civile svoltasi al Quirinale alla presenza del presidente Mattarella. Un Ordine nazionale, istituito nel 1951, destinato a "ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell'economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari''. Nuovi eroi è un format originale prodotto da Stand By Me e Rai3. Produttore creativo Simona Ercolani, capoprogetto Andrea Felici, scritto da Gaspare Baglio, Alessandro Chiappetta, Lorenzo De Alexandris, Raffaele Di Placido, Francesca Mattioli, Nunzia Scala. Regia di Claudio Pisano.