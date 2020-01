Tornano i Delitti del Barlume su Sky con 2 nuove storie

Torna in tv con due nuovi appuntamenti a gennaio, dopo le feste natalizie, la provincia toscana raccontata da I Delitti del Barlume, la serie di gialli a tinte comedy con protagonisti Filippo Timi e Lucia Mascino, e la regisa ancora una volta Roan Johnson. Una produzione Sky Original coprodotta con Palomar, ispirata al mondo dei romanzi di Marco Malvaldi editi da Sellerio Editore. Saranno due le nuove storie: Donne con le Palle (dall'omonimo racconto di Malvaldi) in onda lunedì 13 gennaio e Ritorno a Pineta, tratto dal mondo del BarLume, lunedì 20 gennaio, entrambe alle 21.15 su Sky Cinema Uno. I due film saranno visibili anche in 4K HDR con Sky Q satellite e disponibile anche on demand su Sky e NOW TV, in una collezione dedicata dove è già possibile recuperare tutte le storie precedenti.

Nel cast i gli attori che hanno reso celebri i personaggi del "BarLume": Filippo Timi veste ancora i panni di Massimo Viviani, Lucia Mascino quelli del Commissario Fusco, Enrica Guidi è la Tizi, mentre tornano Stefano Fresi e Corrado Guzzanti per interpretare Beppe Battaglia e Paolo Pasquali. Immancabile anche il "quartetto uretra", capitanato da Alessandro Benvenuti (Emo), insieme ad Atos Davini (Pilade) Marcello Marziali (Gino) e Massimo Paganelli (Aldo).