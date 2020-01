Diaco, in tv racconto gli 'irregolari'

Gli irregolari, "cioè chi è capace di rendere normale, perché parte del proprio vissuto, della propria storia, un'opinione che potenzialmente può apparire controcorrente o anticonvenzionale": sono le persone che ama più intervistare Pierluigi Diaco, di ritorno su Rai1, dal 4 gennaio in seconda serata, per cinque puntate, con 'Io e te di notte'. Si comincia con Gianluca Grignani, "che considero un amico, ci conosciamo da 25 anni", per poi proseguire nelle prossime settimane "con Mara Venier - spiega all'ANSA - poi Gabriel Garko, Amanda Lear. E per la quinta puntata ho delle idee in testa... vedremo".

Il programma, dove tornano fra i compagni d'avventura Valeria Graci ("con la sua ironia graffiante"), Sandra Milo per la posta del cuore ("conquista con la sua spontaneità"), Santino Fiorillo e come new entry la giornalista Flavia Perina, ha debuttato quest'estate nel primo pomeriggio della rete ammiraglia e poi è stato confermato, nella variazione 'di notte' in autunno, per la tarda serata nel sabato. Una nuova sfida per il giornalista che ha debuttato in radio da adolescente nel 1993, e sul piccolo schermo su Telemontecarlo, quasi diciottenne, nel 1995, con Generazione X, grazie a Sandro Curzi: "un maestro che mi ha cambiato la vita". Diaco, che continua anche il suo impegno la mattina, dalle 6 alle 9, su Rtl 102.5, con Non stop news, insieme a Giusi Legrenzi e Fulvio Giuliani, nel suo percorso ha appreso una lezione importante: "Se non sincero e leale si capisce, e a me è capitato in passato di non esserlo - dice -. Siamo abituati a tantissime persone che in tv interpretano un ruolo, sono pochi i sinceri". Qualche esempio? "Mara Venier la trovo molto sincera, come Franca Leosini, o Maria De Filippi, che malgrado le campagne mediatiche di cui è stata vittima, ha avuto la sensibilità e la costanza di raccontare un Italia che nessuno raccontava". Poi Maurizio Costanzo (per cui Diaco è da anni anche coautore in tv, ndr): "c'è tra noi un rapporto tenerissimo, indissolubile. Io e te è anche frutto di tante conversazioni fatte con lui".

Come trova la tv generalista in Italia di oggi? "L'offerta è molto ricca, non abbiamo niente da invidiare ai nostri competitor internazionali. Mi spiace però che a volte si usi uno stile volgare, che non legga l'Italia nel suo essere anche un Paese generoso e gentile". A Diaco invece piace fare "una tv come quella che guardavo da piccolo, quella di Barbato, di Rispoli, Costanzo". E' uno stile "che oggi porto nei miei programmi senza imbarazzi, senza più ansie di competere. Mi piace essere quello che sono". La ricetta sembra ripagare anche a livello di ascolti: Io e te (che ha avuto fra gli ospiti Pippo Baudo, Paolo Bonolis, Bianca Berlinguer, Paola Barale, Roberto D'Agostino, Vittorio Sgarbi) si è attestato nell'edizione estiva del pomeriggio "intorno al 12% e nell'edizione del sabato tra il 10,5% e 11%". Un programma "nato da un'intuizione avuta con il direttore di Rai1 Teresa De Santis - sottolinea -. Il nuovo corso è inaspettato, un riconoscimento al lavoro di tutta la squadra, visto che è un programma realizzato interamente da risorse interne Rai".

In un'epoca "di ossessione della contemporaneità digitale", attacchi e critiche sui social non lo spaventano: "Non me ne importa niente, non troverete mai una mia risposta pubblica là". Io e te di notte si concluderà il primo febbraio in coincidenza con la fine in prima serata di 'Meraviglie' di Alberto Angela perché "poi partiranno le dirette e saremmo andati in onda troppo tardi". Comunque "stiamo ragionando con la rete per un ritorno di Io e te d'estate". Ha anche qualche idea per nuovi programmi? "Mi piacerebbe farne uno dedicato agli animali, mettendo in primo piano il loro rapporto con i padroni. Avere con me in studio il mio bassotto, Ugo, mi ha fatto rendere conto di quante persone sole, soprattutto anziani, debbano tutto all'affetto per un animale". Quale sarebbe un ospite dei sogni per Io e te? "Quello che vorrebbero tutti, Papa Francesco. E' il primo pontefice che appare realmente accessibile, ha umanizzato la sua figura mostrandone anche le fragilità".