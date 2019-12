Queste Oscure Materie, la serie fantasy su Sky

Fra creature parlanti, polveri magiche da un altro mondo e affascinanti riferimenti steampunk, su Sky Atlantic sarà un inizio del nuovo anno a tinte marcatamente fantasy.

Arriva infatti su Sky e NOW TV l'1 gennaio 2020 (i primi due episodi andranno anche su Sky Uno, in simulcast) His Dark Materials - Queste Oscure Materie, il fantasy drama targato HBO/BBC tratto dall'amatissima trilogia best seller omonima di Philip Pullman, edita in Italia da Salani (che per l'occasione da dicembre porterà sugli scaffali un'edizione tie-in del primo romanzo della trilogia, La Bussola d'Oro, seguita nei mesi successivi degli altri due). A sceneggiare tutti gli otto episodi della prima stagione della serie - la seconda è già in produzione - Jack Thorne (anche showrunner, con Jane Tranter), uno degli scrittori britannici più prolifici, noto soprattutto per il successo mondiale riscosso da Harry Potter e la maledizione dell'erede. I primi episodi dell'adattamento della trilogia, un vero e proprio kolossal epico estremamente fedele al materiale di partenza e benedetto dallo stesso Pullman, coinvolto a più riprese nella realizzazione, sono diretti dal Premio Oscar© per Il Discorso del Re Tom Hooper.

In un mondo parallelo alla Terra, un mondo governato dal potentissimo Magisterium, che reprime - bollandola come eretica - qualsiasi conoscenza sfidi le sue idee, e in cui le persone camminano con al fianco un daimon, ovvero un animale che ne incarna l'anima. Racconta la storia della piccola orfana Lyra Belacqua, interpretata dalla giovanissima rivelazione di Logan - The Wolverine, la quattordicenne Dafne Keen.

Affidata - quasi appena nata - dallo zio Lord Asriel (James McAvoy, Espiazione, Split, X-Men - Giorni di un futuro passato) al Jordan College di Oxford, Lyra è una ragazzina ordinaria, all'apparenza. Trascorre le sue giornate sui libri, a sognare avventure al di là del pur dorato mondo in cui ha trascorso tutta la sua fin qui breve vita. Misteriosamente scomparso nel nulla un suo amico, però, sarà lei ad andare a cercarlo. La sua missione la porterà a scoprire un vasto complotto che riguarda il rapimento di bambini e in cui fa la sua comparsa un inquietante fenomeno chiamato Dust, la Polvere. Lyra farà la conoscenza dell'affascinante e ambigua Mrs Coulter (Ruth Wilson, vincitrice del Golden Globe per il suo ruolo in The Affair), con la quale si dirigerà verso Nord, in un pericoloso ed eccitante viaggio alla ricerca di risposte a domande che l'hanno tormentata fin da bambina e alla scoperta di minacciosi segreti che cambieranno la sua vita per sempre. (ANSA).