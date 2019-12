Luca e Paolo, con noi Il campionato fa 90 (anni)

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Da tre stagioni sono saldamente al timone di "Quelli che calcio". Ora anche padroni di casa con Mia Ceran della festa che Rai2 dedica ai 90 anni dalla nascita del girone unico della Serie A, con "Il campionato fa 90", in prima serata domani, domenica 29 dicembre. Così quasi rischiano di diventare veri esperti di calcio, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. "Si, ma esperti 'scemi'. Quelli seri sono a Rai Sport", ridono i due attori, pronti a sciorinar domande nel quiz "alla Rischiatutto" che domani sera ripercorrerà i primi 90 anni del massimo campionato, tra Storia e storie, personaggi e persone, partite memorabili, goal straordinari, episodi di costume e squadre fenomenali.

"Sarà un modo per divertirsi ma anche per guardare come siamo cambiati - raccontano all'ANSA - Per rivedere pagine storiche del Campionato, l'Italia che eravamo e quella che siamo diventati". In gioco a sfidarsi a suon di domande, filmati e pulsanti, nove ex calciatori, protagonisti della serie A dagli anni Sessanta a oggi: Giuseppe Boninsegna, Oscar Damiani, Eraldo Pecci per gli anni 60-70; Evaristo Beccalossi, Giuseppe "Nanu" Galderisi e Bruno Giordano per gli anni 80-90, Federico Balzaretti, Luca Toni e Nicola Ventola per gli anni 2000-10. Le immagini del repertorio Rai accompagneranno il racconto e i quesiti del quiz, mentre in studio arriveranno presidenti, allenatori, ex giocatori, giornalisti e tifosi eccellenti con anche Marco Civoli, Neri Marcorè, Melissa Satta, Bruno Pizzul, Lorenzo Minotti. E si riderà con Ubaldo Pantani nei panni di un grandissimo campione. "Una vera chicca che abbiamo scoperto - anticipano - un giovanissimo Bruno Pizzul alla Domenica Sportiva nel '72, con l'arbitro Concetto Lo Bello che riguardando le immagini della partita del pomeriggio ammette di aver commesso un errore. Oggi è impensabile una cosa del genere" (ANSA).