Serata-evento con Siani, a Natale ricordatevi la felicità

"In realtà i miei inizi in tv sono stati con Bulldozer su Rai 2 - ci ha tenuto a precisare - Comunque quando mi hanno chiesto 'ti andrebbe di fare un one-man-show?' io ho risposto 'no meglio un cinema-show perché c'è tanto cinema e un people-show perché ci sono tanti amici".

Alle 21.15 della vigilia su Sky e Now Tv si accenderanno i riflettori quindi su 'Stasera felicità', serata-evento il cui titolo richiama quello del tour che l'attore napoletano sta portando in giro per l'Italia da un anno. Riferimento centrale del progetto è il cinema, ma pensato per la tv, con una scenografia che è un omaggio al film 'The Truman Show', esibizioni e perfomance sul palco di Alessandro, insieme a tanti ospiti come Diego Abatantuono, Rossella. Brescia, Alessandro Cattelan, Achille Lauro, Diletta Leotta, Ana Caterina Morariu, Nek, Franco Nero, Giorgio Panariello, Lidia Schillaci, Nina Zilli.

"Ci sarà anche una scena inedita ispirata a 'Benvenuti a Sud' che interpreterò con Nunzia Schiano, nel film mia madre, e Valentina Lodovini", ha aggiunto Siani ricordando il successo cinematografico del film di Claudio Bisio.

"Era il 2009 e fu un vero miracolo e da li sono partiti 10 anni importanti per me, i biglietti d'oro, la possibilità di tornare a teatro - ha raccontato l'attore - Ma in questa fase della mia vita avevo voglia di sperimentare".

"Certo non bastano un tour, o uno show o un libro per raccontare la felicità - ha aggiunto - Ma io vorrei essere un po' come quei post che si mettono sul frigo per non dimenticare qualcosa: ecco io la notte di Natale vorrei dire a tutti ricordiamoci stasera la felicità, che poi è la gioia di stare con le persone che ami e che ti amano". Prodotto da Friends & Partners in collaborazione con Buona Luna per Sky, per la regia di Cristian Biondani, 'Stasera felicità' coinvolgerà anche un coro gospel e a uno di voci bianche. Tutto con l'ironia con cui Siani affronterà i temi legati ai sentimenti e alle atmosfere del Natale, tra sketch, monologhi in studio e momenti di varietà, sfruttando idee e tecniche proprie del grande schermo.

"E' la prima volta che facciamo uno show di questo tipo e per noi rappresenta qualcosa di nuovo - ha detto Antonella D'Errico, Vice President Sky Branded Channel - Ma questo progetto sposa profondamente l'anima di Sky perché coniuga perfettamente intrattenimento e cinema".

