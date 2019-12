Piero Angela, con SuperQuark + suRaiplay

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "A me fa piacere continuare a lavorare. Vorrei fare come Moliere morire sulla scena. Mi sento giovanissimo tra i giovani". A partire dal prossimo 22 dicembre, giorno del suo 91 compleanno, sulla piattaforma Rai Play, sarà disponibile il nuovo programma di Piero Angela SuperQuark+, presentato oggi a viale Mazzini. Piero Angela sarà il padrone di casa che guiderà lo spettatore nel tema trattato in ogni puntata, 10 in tutto, per la durata di 15 minuti e, ad accompagnarlo in quest'avventura, ci saranno 5 giovani ricercatori-divulgatori, la principale novità di questa nuova versione del programma di divulgazione scientifica. Il direttore di Rai1 Teresa De Santis ha evidenziato come la "fabbrica Angela" sia qualcosa di più, è un'idea, non è solo una serie di programmi. Abbiamo cercato, in quest'anno, di alzare l'asticella dov'è stato possibile. Per noi, è un esempio. Abbiamo tentato di lavorare in questa maniera larga e pop anche per quanto riguarda il varietà e il sabato sera. Con questo progetto, coniughiamo insieme passato, presente e futuro. In questo caso specifico, è evidente la forza di interagire tra le due strutture, Rai1 e Rai Play". Il presidente della Rai Marcello Foa ha ricordato: "L'anno scorso, abbiamo festeggiato il suo novantesimo compleanno. Piero Angela dimostra sempre la propria vitalità e i novantenni la dimostrano per sempre. L'obiettivo di Angela è sempre stato quello di capire la scienza. A 91 anni, ha accettato una nuova sfida, la stessa sfida che, 38 anni fa, Piero Angela accettò con la prima edizione di Quark. Uno dei volti storici della Rai, un uomo apprezzato per la sua signorilità, è stato scelto per vincere anche questa sfida. La Rai crede in Rai Play, nella divulgazione scientifica e in Piero Angela".

Il nuovo prodotto di divulgazione scientifica di Piero Angela, realizzato appositamente per la piattaforma "pensato per un pubblico sempre più digitale", si occuperà di vari temi. Piero Angela li ricorda: "è come elencare i 7 nani - ironizza- dall'amore allo sport, dal sonno alla dieta, dal gioco alla vita extraterrestre" e anche altri argomenti come la memoria, la vista, l'acqua e il freddo". (ANSA).