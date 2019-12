Piero Angela, a 91 anni mi sento giovane tra giovani / VIDEO

- "A me fa piacere continuare a lavorare. Vorrei fare come Moliere morire sulla scena. Mi sento giovanissimo tra i giovani. Sarei dovuto andare in pensione ben 26 anni fa! Ma cosa si aspettavano che finivo ai giardinetti? Certo quando sono nato, la speranza di vita era 52 anni. Ho fregato 40 anni! Sto già lavorando a un altro progetto". Piero Angela non si smentisce è una continua sorpresa, e continua stare al passo con i tempi: a partire dal prossimo 22 dicembre, giorno del suo 91 compleanno, sulla piattaforma RaiPlay, sarà disponibile il suo nuovo programma SuperQuark+.

Il principe per eccellenza dei divulgatori scientifici della tv sarà il padrone di casa che guiderà lo spettatore nel tema trattato in ogni puntata, 10 in tutto, per la durata di 15 minuti e, ad accompagnarlo in quest'avventura, ci saranno 5 giovani ricercatori la principale novità di questa nuova versione di Superquark. Un originale RaiPlay coprodotto con Rai1.

Il nuovo prodotto di divulgazione scientifica è realizzato appositamente per la piattaforma "pensato per un pubblico sempre più digitale", si occuperà di vari temi. Piero Angela li ricorda, "è come elencare i 7 nani - ironizza - dall'amore allo sport, dal sonno alla dieta, dal gioco alla vita extraterrestre" e anche altri argomenti come la memoria, la vista, l'acqua e il freddo". A proposito del sonno ricorda un episodio singolare: "Ci fu un caso in cui un sonnambulo, senza accorgersene, durante la notte, svegliava la moglie e faceva! Insomma avete capito...". E Ancora tornando all'attualità "esistono tecniche per ricavare l'acqua potabile dall'oceano ma sono costosissime.

E - assicura Angela - le prossime guerre riguarderanno l'acqua.

Di acqua dolce, ce n'è poca e noi, in Italia, ad esempio, ne sprechiamo tantissima. E poi c'è l'acqua che sale, come a Venezia. Su certi aspetti, ci occuperemo anche di attualità. Su altri aspetti, invece, faremo da enciclopedia.

Tempo fa Piero Angela è incorso in un incidente domestico, in molti si sono preoccupati, si è presentato in conferenza con il braccio ingessato: "L'immagine mia è sempre quella in giacca e cravatta. Oggi indosso un golf a causa di un infortunio. Sto lentamente - dice con la voglia ancora di scherzare - peggiorando!".

Il direttore di Rai1 Teresa De Santis ha evidenziato come la "fabbrica Angela" sia qualcosa di più, è un'idea, non è solo una serie di programmi. Per noi, è un esempio. Con questo progetto, coniughiamo insieme passato, presente e futuro. In questo caso specifico, è evidente la forza di interagire tra le due strutture, Rai1 e Rai Play". Il presidente della Rai Marcello Foa ha ricordato: Piero Angela a 91 anni, ha accettato una nuova sfida, la stessa che, 38 anni fa, accettò con la prima edizione di Quark. Uno dei volti storici della Rai, un uomo apprezzato per la sua signorilità, è stato scelto per vincere anche questa.

La Rai crede in Rai Play, nella divulgazione scientifica e in Piero Angela". Il direttore di RaiPlay Elena Capparelli: "Con la partenza di Superquark, parte la nostra offerta per le strenne.

E poi ci saranno altri contenuti dedicati a bambini, adulti e famiglie".

Tra i temi trattati da Superquark anche l'amore ma Angela cosa ne pensa? "Come faccio a spiegarlo con la scienza? Sono abbastanza esperto! Ho scritto un libro sull'argomento''. Nella puntata dedicata si parlerà di come i giovani usano il web per tutte le loro relazioni. Ai miei tempi, in Val d'Aosta, due persone, quando erano interessate l'uno all'altro, si davano gli spintoni. C'era quest'approccio un po' primitivo! Oggi, invece, ci si scambia le foto''.