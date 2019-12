Torna Bolle e balla con Benigni

Per il terzo anno il protagonista della serata di Capodanno su Rai1 sarà Roberto Bolle con 'Danza con Me', il grande show dedicato alla danza in tutte le sue forme. Presentato oggi lo spettacolo, prodotto in collaborazione con Ballandi e Artedanza, ripropone la formula collaudata delle precedenti edizioni, alternando momenti dedicati all'eccellenza artistica a parentesi di ironia e leggerezza. "Una grande sfida che accetto volentieri e sempre con grande emozione - ha detto l'étoile della Scala - Mi rende orgoglioso il percorso fatto per arrivare a questo punto, riuscire a esprimere tutto il potenziale creativo per rendere la danza il più possibile adatta al grande pubblico". Ricco e svariato il cast degli ospiti con cui Bolle darà vita a sketch o passi a due. Come Roberto Benigni che oltre a voler ballare con lui lo sfiderà in uno spogliarello per verificare chi ha il fisico più bello. Ci saranno Alberto Angela e Luca Zingaretti, protagonista di un omaggio all'umanità di Charlie Chaplin. Altro omaggio a Federico Fellini, nel centenario della nascita, con un ballo ispirato al film 'La Strada' insieme alla Principal dell'Hamburg Ballett Silvia Azzoni. In uno studio che ricorda i grandi varietà della Rai anni '60, le fila del racconto sono tenute da Giampaolo Morelli e Geppi Cucciari. Tra gli altri ospiti Andrea Bocelli, Stefano Bollani, Luca e Paolo, Marracash, Virginia Raffaele, Nina Zilli, oltre alle ballerine Svetlana Zakharova e Nicoletta Manni. Durante lo spettacolo saranno affrontati, sempre attraverso la danza, due temi attuali e drammatici. Il primo sarà l'ambiente, con Roberto Bolle che ballerà sotto un cielo di plastica all'inizio colorato e luminoso, poi sempre più cupo, fino a che scenderà per avvolgerlo e soffocarlo. Il secondo tema è invece l'indifferenza verso le tante violenze e sofferenze nel mondo, dalle donne agli immigrati. Bolle darà il volto a queste emozioni ballando davanti ad uno specchio e sdoppiandosi. "È sicuramente il momento più complicato - ha detto - praticamente ballo con un altro io". Soddisfazione da parte di Rai1 nelle parole del vicedirettore Claudio Fasulo e del direttore Teresa De Santis, che era in collegamento telefonico. "È uno dei nostri programmi di maggior peso presentato a tutti i festival internazionali - ha detto De Santis - Rientra nella nostra idea di innalzamento culturale, ma per tutti, senza escludere nessuno".