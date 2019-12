Dal 14 febbraio su Sky la nuova serie Zerozerozero /TRAILER

Prime immagini ufficiali per ZeroZeroZero, l'attesa serie Sky Original diretta da Stefano Sollima e tratta dall'omonimo libro di Roberto Saviano edito da Feltrinelli. Un mastodontico affresco a tinte crime sul traffico internazionale di droga che si svela per la prima volta nell'adrenalinico trailer ufficiale. Tre continenti (America, Europa e Africa), sei lingue (inglese, spagnolo, italiano, francese, wolof e arabo) e quasi un anno di riprese per otto episodi prodotti da Cattleya - parte di ITV Studios - e Bartlebyfilm per Sky, CANAL+ , Amazon Prime Video e Studiocanal TV in esclusiva per l'Italia su Sky dal 14 febbraio 2020.

ZeroZeroZero racconta di sistemi criminali e familiari diversi tra loro ma ugualmente violenti e assetati di potere, e come i cartelli messicani, la 'ndrangheta e uomini d'affari americani corrotti si contendano la supremazia delle rotte della merce più distribuita al mondo: la cocaina. Internazionale il grande cast della serie, con protagonisti Andrea Riseborough e Dane DeHaan e con Gabriel Byrne, Harold Torres, Giuseppe De Domenico , Adriano Chiaramida, Francesco Colella e Tcheky Karyo. ZeroZeroZero è creata da Stefano Sollima e dagli head writers Leonardo Fasoli e Mauricio Katz, di cui il primo episodio basato sul trattamento degli stessi Fasoli e Sollima con Stefano Bises e Roberto Saviano. Max Hurwitz e Maddalena Ravagli completano il team di scrittura. Con Stefano Sollima alla regia, Janus Metz e Pablo Trapero . (ANSA).