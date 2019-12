Arbore, Fiorello straordinario, Amadeus farà benissimo

Una "scorpacciata colossale di canzoni napoletane, una cinquantina in tutto, una più bella dell'altra, per sei ore di musica, distribuite in tre puntate, registrate a Napoli negli Studi di Napoli di 'Guarda e Stupisci, dove c'erano ancora quelle belle scenografie di Cappellini e Licheri, ma anche in tutto il mondo nelle mie tournée in Italia e all'estero, da Pechino a Mosca, da New York a Rio de Janeiro, dall'Olympia di Parigi alla Royal Albert Hall di Londra con L'Orchestra Italiana". Parola di Renzo Arbore che al telefono con l'ANSA racconta il suo ritorno su Rai2, con un'edizione aggiornata di "Ll'arte d' 'o sole" in onda il 18, il 25 dicembre e l'1 gennaio in seconda serata.

Le immagini che vengono dalle tournée, "le ho sempre fatte io di mia iniziativa, per avere un documento. Il programma così è stato a costo praticamente zero per la Rai, circa 5000 euro a puntata", aggiunge. "Ho in cantiere anche altri progetti su Rai2, vedremo con il nuovo direttore - dice lo showman -. Un altro che mi appassiona in particolare è la mia web tv, Renzoarborechannel, che per adesso tengo un po' carbonara, Ci sono cose mie e altre che scelgo, del passato e del presente, in Italia e all'estero, mi diverte fare da scopritore di tv di qualità". A proposito di web, ha visto il programma su Rai Play di Fiorello? "Come no, certo, è molto carino, lui è sempre simpatico, dinamico, straordinario. E ha una musicalità straordinaria, che gli permette di lavorare con tutti i cantanti". Tuttavia, escludendo artisti come Fiorello, "nella tv generalista di oggi, quello che manca un po' è l'intrattenimento d'autore, che piaccia a tutti. C'è molto a livello musicale, ma poche grandi risate".

Arbore fa anche il tifo per Amadeus a Sanremo: "Penso che sarà un successo, anche perché la manifestazione resta un evento. Amadeus lo farà benissimo, metterà il gotha della canzone moderna, insieme a grandi personaggi come Fiorello e Benigni, sarà una bella kermesse. D'altronde questi sono tutti ragazzi molto bravi". Tornando a Ll'arte d' 'o sole, con Arbore e l'Orchestra Italiana ci sarà anche Maurizio Casagrande che leggerà e commenterà i testi di alcuni di questi brani, per "celebrare l'importanza della canzone napoletana d'autore, da metà dell'800, scritta spesso da grandissimi letterati, come l'autore della Canzone del Piave, E. A. Mario (pseudonimo di Ermete Giovanni Gaeta, ndr), che ha firmato Tammurriata nera e Santa Lucia lontana, Salvatore Di Giacomo, Donizetti, che da bergamasco ha scritto brani meravigliosi come Io te voglio bene assaje, fino a Pino Daniele, Gragnaniello e Lucio Dalla, autore di un capolavoro come Caruso". Sono "le canzoni più belle del mondo, per le liriche, che sono delle poesie, e le melodie che, come dico sempre, sono le più melodiose del mondo. Se ne possono trovare di questo valore solo in alcune opere, come quelle di Verdi. Tanto è vero che i grandi cantanti lirici hanno sempre canzoni napoletane nel loro repertorio". Un percorso, quello di Arbore con l'Orchestra italiana, che va avanti da quasi 30 anni: "L'ho fondata nel 1991, nel 1993 ho fatto il primo concerto a New York. Da allora ne abbiamo fatti tra Italia e estero, fatti circa 1500, con la stessa formazione. E' l'Orchestra stabile più longeva del mondo; con questi ragazzi, o ex ragazzi, siamo andati e continuiamo ad andare dappertutto. E' un'esperienza straordinaria".

"L'arte d'o sole' (che era andato in onda in una prima versione su Rai5, ottenendo un grande successo) prende il titolo "da un'antica canzone napoletana che parla di questa arte che ha il sole di fare quello che vuole lui. I napoletani ne sono beneficiati tutto il giorno, anche per la posizione della città". In questo viaggio nella musica napoletana, c'è una canzone preferita? "Era de maggio, che poi era anche la canzone preferita di Luciano De Crescenzo. E' stata riscoperta da tanti grandi artisti. Lucio Dalla diceva: 'Rispetto a Era de maggio, Let it be è un jingle televisivo'".