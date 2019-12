Su La7 'Eden' , torna Licia l'ambientalista

L'editore di La7 Urbano Cairo, annunciando l'arrivo sulla rete di Licia Colò con un programma dedicato all'ambiente, l'aveva paragonata ad una Greta ante litteram. "Magari avessi ottenuto il consenso e i risultati che è riuscita a smuovere quella ragazzina, ce ne fossero come lei - ha detto oggi la conduttrice - L'ho preso per un complimento, e comunque io è dal 1989 che faccio informazione di questo genere". L'ultima sua battaglia a favore dell'ambiente si intitola 'Eden, un pianeta da salvare', e andrà in onda dall'8 gennaio in prima serata. Un ciclo di puntate sui posti più interessanti, le varie criticità e il delicato equilibrio tra uomo e ambiente, in un giro da 40 paesi del mondo.

"Eden è quello che abbiamo sotto i piedi, non abbiamo un pianeta B - ha detto la conduttrice - e noi vogliamo accendere i riflettori sulla bellezza che rischiamo di perdere e avvertire che abbiamo preso una strada che potrebbe non avere ritorno, ma io sono ottimista e sono sicura che si può ancora fare molto". "È arrivato il momento che La7 ricominci a parlare di natura - ha aggiunto il direttore di rete Andrea Salerno - Questo programma è un po' un incrocio tra le cose più belle del pianeta e un report ambientalistico".

Tra i servizi previsti la desertificazione (con un racconto dal Neghev in Israele), i tesori del sottosuolo (come la grotta di ghiaccio più grande del mondo), l'abbandono dei territori italiani, ovviamente l'Amazzonia, ma anche i luoghi più green, le nuove tecnologie che aiutano l'ambiente, i paradisi che restano naturali, l'energia circolare e la sostenibilità ambientali di alcune città, prima fra tutte Oslo, nominata nel 2019 'European Green capital'. "Ma tutti dobbiamo imparare ad essere responsabili delle nostre scelte - ha aggiunto Licia Colò - Penso che sia sbagliato legare l'ambiente alla politica, perché questa è una tematica nell'interesse di tutti". In ogni puntata ci saranno anche cinque minuti dedicati ai rischi e alle difficoltà incontrate dalla stessa Licia e da tutta la troupe per riprendere luoghi spettacolari ma spesso anche rischiosi.