Netflix, La casa di carta 4 debutterà il 3 aprile 2020

La casa di carta parte 4 debutterà su Netflix il 3 aprile 2020, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. L'annuncio è arrivato a sorpresa al CCXP (Brazil Comic Con Experience), alla presenza di più di 3.500 fan. Gli amati protagonisti della serie - Alba Flores (Nairobi), Esther Acebo (Stoccolma), Pedro Alonso (Berlino), Darko Peric (Helsinki) e Rodrigo de la Serna (Palermo) - hanno svelato la data e mostrato immagini inedite in occasione di un incontro dedicato allo show. I fan de La Casa di Carta possono seguire tutte le notizie riguardanti lo show su Instagram, YouTube o Twitter usando l'hashtag #LCDP4.

Un uomo misterioso, che si fa chiamare Il Professore, pianifica la più grande rapina mai immaginata: penetrare all'interno della Zecca di Stato spagnola e rubare 2.4 miliardi di euro. Per portare a termine l'ambizioso piano recluta una banda di otto persone dotate di particolari abilità, che non hanno nulla da perdere. Per i rapinatori sarà molto difficile attenersi alle regole stabilite, dovranno affrontare ostaggi poco collaborativi, violenza e isolamento, ma alla fine riusciranno a raggiungere il loro obiettivo e a fuggire con i soldi. La loro felicità avrà tuttavia vita breve: uno dei ladri verrà arrestato e la banda sarà costretta a riunirsi di nuovo per dare vita ad un piano ancora più ambizioso, questa volta la Banca di Spagna sarà l'obiettivo principale. (ANSA).