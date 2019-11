Matera 2019: i Sassi e la Lucania, ideali per videoclip

(ANSA) - MATERA, 23 NOV - Proporre non solo Matera (Capitale europea della Cultura 2019) con i rioni Sassi ma anche la Basilicata con i suoi paesaggi, come luoghi unici e ideali "per immaginare e dare forma a videoclip musicali". E' l'idea alla base del concept "Lucania Music Video Tour" di Fabio Di Ranno con il videoclip del duo synth-pop Tomacelli (Di Ranno/Paterni) "Io Corro", tra i vincitori del concorso di HubArt Matera 2019, promosso da Rai Com.

Tra le ambientazioni "consigliate" ci sono anche i calanchi di Pisticci (Matera) - dove è stato girato "Io corro" - la città fantasma di Craco (Matera) e il volo dell'Angelo tra Pietrapertosa e Castelmezzano (Potenza). (ANSA).