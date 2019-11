Arrivano gli alieni di War of the Worlds

Il countdown all'invasione aliena è iniziato. Dal 4 novembre alle 22.05 su Fox (Sky, 112), andrà in onda War of the Worlds, la serie tratta dal romanzo fantascientifico e apocalittico di H.G. Wells ambientata ai giorni nostri e prodotta da Canal+ e Fox Networks Group Europe & Africa. Al centro della trama il primo contatto extraterrestre grazie all'intercettazione di una trasmissione proveniente da un'altra galassia che conferma definitivamente l'esistenza di vita intelligente fuori dal pianeta Terra. Mentre l'umanità attende l'evolversi degli eventi, lo scenario diventa presto catastrofico. La Terra viene pian piano invasa dagli alieni e la razza umana rischia lo sterminio. I sopravvissuti sono pochissimi e dovranno cercare di restare in vita cercando un rifugio sicuro in una nuova realtà dominata dagli alieni.

Il vincitore del Golden Globe e protagonista in Hereditary e In Treatment, Gabriel Byrne, guida il cast della nuova serie insieme a Elizabeth McGovern, candidata all'Oscar e di recente tornata alla fama per il ruolo della contessa Cora Crowley in Downton Abbey. La serie scritta e creata dal vincitore del premio Bafta Howard Overman (Misfits, Crazyhead, Merlin) ha in Gilles Coulier (De Dag, Cargo, The Natives) il regista dei primi quattro episodi e Richard Clark (Innocent, Versailles) per gli episodi dal quinto all'ottavo. Questa nuova versione, dopo gli illustri precedenti di Steven Spielberg e Orson Welles, è composta da 8 episodi da un'ora, e verrà trasmessa sui canali Fox di oltre 50 Paesi fra Europa e Africa. (ANSA).