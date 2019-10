Tv: #Ragazzicontro, gli studenti si confessano a Piervincenzi / VIDEO

- I ragazzi raccontano in forma anonima, mettendo le loro confessioni scritte in una scatola, la cosa peggiore fatta o subita: un tentativo di suicidio, le botte subite da un ragazzo, una violenza sessuale. Prende il via mercoledì 6 novembre in seconda serata su Rai2 #Ragazzicontro: un viaggio immersivo nel mondo dell'adolescenza, condotto da Daniele Piervincenzi: "Pensavo di andare in classe e fare la conduzione televisiva. Mi sono reso conto subito che i ragazzi pretendevano un confronto". Nella prima puntata il tema è l'esclusione, "c'è una pagina estremamente forte, intensa, struggente, cioè il racconto di un suicidio di una giovane". Nella seconda il cyberbullismo, poi il razzismo, il branco, la disabilità, la sessualità.

#RagazziContro, una modalità inedita di racconto, a metà strada tra il docureality e il talk: un vero e proprio esperimento sociale che coinvolge gli studenti di sei scuole italiane, chiamati a discutere, analizzare e narrare in prima persona le speranze e le paure dell'età adolescenziale.

Queste le scuole coinvolte: Istituto Gassman di Roma (prima puntata), Istituto Superiore Curie di Milano, Scuola Media Leonardo Da Vinci di Torino, Istituto Alberghiero S.Paolo di Bari, Istituto Almanza di Pantelleria, Istituto Professionale Ipsia Giorgi-Fermi di Treviso. Il direttore di rete Carlo Freccero, presentando il programma a Viale Mazzini, ha detto: "Credo che sia uno dei più belli che ho prodotto quest'anno".

"Gli autori e Daniele hanno vissuto nelle scuole per una settimana. È una specie di psicanalisi in cui si affrontano i problemi dell'adolescenza". Quindi Freccero si è detto convinto che la trasmissione avrà vinta lunga: "Io ne sono innamorato. Ho visto la prima puntata e basta, poi magari le altre fanno schifo".

Piervincenzi ha aggiunto: "All'inizio gli studenti, sono freddi, non si fidano, poi si aprono e dicono cose sorprendenti, mettono in discussione le tue certezze di adulto". "Questa generazione è fragile, vivono pressioni incredibili quotidianamente, sono in piazza h 24, ma allo stesso tempo sono belli. Non sono io che guido, mi lascio guidare. I ragazzi hanno tanto da raccontare. Abbiamo scommesso su ragazzi e scuole difficili, ma non ci hanno mai deluso". E attraverso una sorta di confessionale autoprodotto dai ragazzi stessi, al di fuori delle pareti scolastiche: video racconti in cui sono liberi di esprimersi, svelare e forse provare ad affrontare le loro paure, le loro difficoltà. Storie e testimonianze che cercano di dare voce a chi ha subito e reagito ma anche a chi non ce l'ha fatta.

Il direttore di Rai2 tiene a sottolineare che #RagazziContro crea unaa triangolazione con Il Collegio e la fiction Volevo essere una rockstar. "Interagiscono fra loro, come se fosse un unico programma con tre diverse declinazioni". Nel dettaglio fa notare: "Il Collegio è un reality, è un talent, fa parte del Dna della tv oggi. ##Ragazzicontro è una scommessa, è una cosa più intima e riservata". E annuncia una "novità" legata a Il Collegio: "Un documentario sulla trap".

Sul target di ascolti del programma di Piervincenzi, Freccero rispondendo alle domande osserva: "Non puoi pensare prima, altrimenti fai la tv commerciale. Noi siamo servizio pubblico".

La collocazione in seconda serata è compatibile con la ricerca di un pubblico più giovane? Freccero annuncia che ##RagazziContro "sarà replicato anche il sabato pomeriggio. Va in onda in seconda serata perché mi interessava passare dalla fiction family alla realtà delle scuole. Un programma se è buono, lo si fa danzare nel palinsesto, occorre aspettare come vanno le prime puntate". E a chi azzarda questa è la sua ultima conferenza da direttore, Freccero risponde sereno: "No, non lo sarà, presenteremo una novità".