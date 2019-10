Pechino Express torna su Rai2, 10 coppie pronte alla sfida

Pechino Express sta per tornare. Lo comunica in una nota l'ufficio stampa di Viale Mazzini rivelando quali saranno le dieci coppie protagoniste della ottava edizione dell' adventure-game di Rai2, prodotto in collaborazione con Magnolia - Banijay Group. Queste le coppie in gara: I Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi); Padre e Figlia (Marco Marchisio e Ludovica Marchisio); Le Figlie d'Arte (Asia Argento e Vera Gemma); I Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi); Le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni); Gli Inseparabili (Valerio Salvatori e Fabrizio Salvatori); Le Top (Ema Kovac e Dayane Mello); Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay); I Palermitani (Annandrea Vitrano e Claudio Casisa); I Guaglioni (Gennaro Lillio e Luciano Punzo). (ANSA).