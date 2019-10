Addio a Roberta Fiorentini, indimenticabile Itala in Boris

Indimenticabile Itala nella serie cult Boris, e' morta l'attrice romana Roberta Fiorentini, una vita dedicata alla recitazione. Aveva 70 anni. Lo annuncia il figlio Martino. Figlia d'arte, il padre era Fiorenzo Fiorentini (attore e sceneggiatore per l'avanspettacolo, la tv). Roberta per anni ha lavorato nel cinema partecipando a film come Io e lei di Mariasole Tognazzi, Un Matrimonio da Favola di Carlo Vanzina, Henry di Alessandro Piva e L'amico di famiglia di Paolo Sorrentino. Il successo è arrivato grazie al ruolo della segretaria di edizione Itala con le sue battute in romanesco.

Roberta Fiorentini era nata il 22 novembre 1948 e stava per compiere 71 anni. "Se n'è andata prematuramente dopo una fulminea malattia", scrive la famiglia in una nota . E sono loro, la mamma Lia, il figlio, Martino e la sorella Monica, compagna d'arte anche lei, quelli ne sentono la "la profonda mancanza”. Domani mattina, 25 ottobre, alle ore 10 e 30, nella chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo l'ultimo saluto.