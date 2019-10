Torna Il paradiso delle signore daily grazie all'amore del pubblico

"Una serie che diventa lo specchio dell'Italia di quegli anni, un Paese che rinasce grazie a chi guarda al futuro con lungimiranza, ma vedremo in questa nuova stagione anche donne che si fanno strada nell'Italia che cambia". Lo dice una delle protagoniste, Vanessa Gravina, che impersona Adelaide di Sant'Erasmo. Per la gioia dei suoi fan e grazie all'amore del pubblico che ne ha impedito la chiusura (gli ascolti, già buoni la scorsa stagione quando si era parlato di uno stop, avevano subito una ulteriore impennata) lunedì 14 ottobre "Il Paradiso delle Signore" riapre le porte con 160 nuove puntate, in prima visione su Rai1, dal 14 ottobre, dal lunedì al venerdì alle 15.40, tornando con nuove storie e inaspettati colpi di scena. La regia di Isabella Leoni, Marco Maccaferri, Riccardo Mosca e Francesco Pavolin.

"Il Paradiso delle Signore - Daily", la serie ambientata negli anni '60, riporterà nel pomeriggio di Rai1 l'eleganza e la classe delle Veneri del più frequentato tempio dell'alta moda milanese. Per l'occasione il grande magazzino che fa da cornice alle vicende è stato ritinteggiato ed ora le pareti sono rosa.

"Abbiamo rinnovato il magazzino", spiega Alessandro Tersigni che interpreta Vittorio Conti, uomo di successo che è riuscito a riportare in auge il paradiso ed ha una spiccata creatività, ma anche fiuto per gli affari. Alcuni cronisti sono stati invitati sul set con riprese in corso, che andranno avanti a oltranza anche durante la messa in onda. Tante le novità della fiction prodotta da Aurora TV nei maxi studi Videa, dove sono stati costruiti per l'occasione due teatri di 1.500 mq ciascuno, che contengono le scenografie degli ambienti principali: uno è occupato quasi esclusivamente dal grande magazzino, dagli uffici e dallo spogliatoio delle commesse che vestono una stupenda divisa verde avvitata con gonna al sotto al ginocchio, mentre nell'altro studio sono state costruite le case dei protagonisti (venti attori). È l'ottobre del 1960 e nel grande magazzino Il Paradiso delle Signore, diretto da Vittorio Conti, c'è fermento: "Si avvicinano le mie nozze - aggiunge Tersigni - con Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) e le prime due puntate saranno incentrate molto sui preparativi: la madre di lei vuole una matrimonio sfarzoso, io opterei per qualcosa di più intimo". Ritroviamo le giovani Veneri alle prese con vecchi e nuovi batticuori. Nicoletta, dopo la nascita di Margherita, cerca un difficile equilibrio sentimentale, divisa tra Cesare e Riccardo. Gabriella, tornata da Parigi con una nuova consapevolezza, diventa la stilista del Paradiso delle Signore e inizia a frequentare un mondo che non conosceva. Roberta attende il ritorno a Milano del fidanzato Federico, ma un incontro metterà in crisi la sua scala dei valori. A Villa Guarnieri è sempre difficile evitare i conflitti familiari e una nuova alleanza tra Umberto (Roberto Farnesi) e Adelaide è destinata ad affrontare continue prove di stabilità.

"Vi stupiremo questa volta davvero - aggiunge Vanessa Gravina - anche se c'è sempre qualche imprevisto in agguato, ma io sono una persona arguta, un personaggio il mio che non annoia mai forse anche per questo suo essere avanti progressista rsieptto ai suoi tempi". Il matrimonio di Luciano Cattaneo, spiega Giorgio Lupano, con Silvia sembra aver restituito serenità. "I coniugi Cattaneo sono uniti soprattutto nel proteggere la figlia Nicoletta dalla presenza di Riccardo per garantirle un futuro tranquillo con un uomo affidabile e premuroso come Cesare.

Luciano ha scelto di rimanere un bravo marito e la sua vita accanto a Silvia procede tranquilla fino a quando Clelia, per un evento imprevisto, fa ritorno a Milano". La casa degli Amato accoglie un cugino, Rocco, che non era mai uscito prima dal paese, e sia Agnese che Salvatore dovranno affrontare con maggiore impegno il loro processo di emancipazione nel moderno ambiente milanese. Angela e Marcello Barbieri arrivano nel mondo del Paradiso delle Signore senza possedere niente, con segreti che preferirebbero non svelare, ricchi solo di ambizioni e sogni.

Riusciranno a realizzarli? Nella stagione 2018/2019 Il Paradiso delle signore - Daily ha appassionato il grande pubblico della rete ammiraglia raggiungendo, nell'ultima puntata in onda il 17 maggio 2019, un record di ascolti pari a 1,9 milioni di telespettatori con il 17,2% di share.