Accordo Mediaset-Netflix per sette film

(ANSA) - ROMA, 8 OTT - Sette film in due anni che prima andranno su Netflix poi su Mediaset accorciando la finestra di trasmissione. "Noi siamo complementari", ha detto Reed Hastings fondatore e Ceo Netflix annunciando a Roma l'accordo di produzione. Spiega Alessandro Salem, direttore generale contenuti Mediaset: "si tratta di produzioni per raccontare storie realizzate da talenti italiani". Tra i titoli: Sotto il sole di Riccione con la sceneggiatura di Enrico Vanzina, e Sulla stessa onda, Il divin codino storia di Roberto Baggio con la regia di Letizia Lamartire, Al di là del risultato e L'ultimo Paradiso prodotto e interpretato da Riccardo Scamarcio. "In Italia abbiamo raggiunto due milioni di abbonati", ha detto Reed Hastings. "Siamo cresciuti e investiremo 200 milioni di euro nei prossimi due anni in contenuti italiani. Netflix aprirà una sede in Italia" ha aggiunto il Ceo della piattaforma. "Come tutte le imprese internazionali è importante pagare le tasse - ha detto - e per questo apriremo un ufficio stabile".