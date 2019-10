X Factor, le scelte di Samuel e Sfera per Home Visit

Prima parte dei Bootcamp dal Mediolanum Forum di Assago, si rimescolano le carte e per Malika Ayane, Mara Maionchi, Samuel e Sfera Ebbasta sarà difficilissimo scegliere: bisognerà essere selettivi, severi e anche un po' competitivi. Inizia così, con il temutissimo "momento delle sedie", la gara anche tra i giudici del talent di Sky prodotto da Fremantle e in onda stasera alle 21.15 su Sky. Under Donne per Sfera Ebbasta, Under Uomini per Malika Ayane, Gruppi per Samuel e Over per Mara Maionchi: questa l'assegnazione delle categorie compiuta da Alessandro Cattelan al termine della scorsa puntata. Per ognuna, sono stati anche selezionati i concorrenti: 16 per le Under Donne e 12 per le altre tre squadre. Al Mediolanum Forum è il momento di rivedere gli aspiranti partecipanti, di riascoltarli con attenzione, di fare sul serio.

Le prime due categorie ad arrivare a questo fondamentale punto di svolta sono quelle dei Gruppi, con Samuel e delle Under Donna, con Sfera Ebbasta. Ciascun giudice ha a disposizione solo 5 sedie, ovvero 5 talenti da scegliere, e fino all'ultima esibizione potrà effettuare dei cambi e decidere di dare il posto a un altro concorrente. Non basta conquistarne una ma bisogna dare il meglio per tenerla. La probabilità che il giudice cambi idea e decida per lo switch, ovvero per il cambio con un altro concorrente, è dietro l'angolo. Il pubblico dagli spalti farà sentire la propria voce, pronto a dissentire o approvare le decisioni dei giudici. Al termine dei due appuntamenti con i Bootcamp, solo i migliori 20 aspiranti concorrenti avranno la possibilità di giocarsi il tutto per tutto agli Home Visit per diventare, così, i 12 protagonisti della gara live di X Factor 2019.