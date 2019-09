Ulisse, puntata su Leonardo con Benigni

(ANSA) - ROMA, 27 SET - La seconda puntata della nuova stagione di Ulisse, il piacere della scoperta il 28 settembre in prima serata su Rai1, presentata da Alberto Angela è dedicata a Leonardo da Vinci, in occasione dei 500 anni dalla morte del genio italiano. Tra i grandi ospiti della serata Gigi Proietti che attraverso le sue magistrali interpretazioni darà voce a storie e personaggi dell'epoca. E ancora un altro grande interprete fara' parte di questa puntata eccezionale: Roberto Benigni. Una grandissima presenza quella dell'artista toscano che entra nel racconto della vita del genio italiano come solo lui sa fare regalando al pubblico un momento di spettacolo e approfondimento unico.

Il nostro viaggio comincerà in Francia, ad Amboise, sulle rive della Loira, nei luoghi dove Leonardo Da Vinci trascorse gli ultimi anni di vita. Con Alberto Angela, immergendoci nelle atmosfere Rinascimentali, scopriremo la genesi di tantissime opere leonardesche e seguiremo le sue orme cercando di svelare l'enigma di Leonardo