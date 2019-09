Per Amadeus sorpresa a Domenica In, Mourinho saluta il figlio José

Amadeus ospite di Mara Venier nella nuova edizione di Domenica In offre qualche anticipazione su Sanremo 2020. Venti cantanti in gara fra i big, la porta aperta alle incursioni di Fiorello, il ritorno degli ospiti internazionali, e la terza serata, il giovedì, dedicata alle esibizioni in brani della storia del Festival, con punteggio che avrà valenza per la classifica finale.

Ma a fare la sorpresa ad Amadeus, tifosissimo dell'Inter, accompagnato dalla moglie e dal figlio Josè è stata proprio la padrona di casa. Con questa intervista a Josè Mourinho l'allenatore del Triplete