Ascolti in tv: vince Tale e quale show, serata Rai

"Tale e Quale Show" vince all'esordio la gara degli ascolti del venerdì sera con 3 milioni 844 mila spettatori e il 21.5% di share. Successo anche sui social per il programma che sfiora 80mila interazioni e si posiziona al primo posto dei programmi più commentati su Facebook e Instagram. Su Canale 5 il film "Quo Vado" è stato visto da 2 milioni 746 mila telespettatori con uno share del 13,76%. Nel resto della prima serata Rai, su Rai2 le serie tv "N.C.I.S. Los Angeles" e "S.w.a.t." hanno registrato, rispettivamente 1 milione 190 mila spettatori con il 5.5 di share e 990 mila, con il 5. Su Rai3 grande attenzione alle 20.35 per l'appuntamento con gli Europei di pallavolo e la partita della nazionale azzurra contro la Grecia, seguita da 1 milione 188 mila telespettatori con il 5.7 di share. Per quanto riguarda Mediaset, su Italia 1 il film "X-Men: l'inizio" ha registrato 912 mila telespettatori, share 4,8%. Su Rete 4 il film "Gunny" ha ottenuto 623 mila telespettatori, share 3,56%. Al via su La7 "Propaganda Live", che ha raccolto davanti alla tv 884.000 telespettatori, share 6,06%. Su Real Time in prima serata 760 mila spettatori per "Bake off Italia" con il 3,6% di share. Nel complesso le reti Rai hanno vinto il prime time con 8 milioni 46 mila spettatori (38.3 di share), la seconda serata con 3 milioni 469 mila (33.8 di share) e l'intera giornata con 3 milioni 138 (share del 35.6). Per quanto riguarda i tg delle 20, il Tg1 è stato seguito da 4 milioni 338 mila spettatori e il 23.4 di share, il Tg5 da 3 milioni 324 mila spettatori con il 17,72%, il TgLa7 da 1 milione 194 mila spettatori con il 6,38%.